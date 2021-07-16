裝備篇：初哥宜戴護具 麖皮滑板鞋助玩花式

【明報專訊】踩板不僅是一門運動，亦是一種生活態度，一種追求自由、勇於表達自我的精神。板仔的滑板款式、衣衫鞋襪，都是展示個人品味的item。訪問當天，Johnnie便穿上一條他剪裁過，褲腳「披口」的褲子，「球類運動要穿波衫波褲，但踩板可以穿得好時尚、好隨心。有人穿得好punk，窄衫窄褲鍋釘箭豬頭，也有穿得hip hop的、rock的，風格各異。最神奇的是，只要穿得合乎自己風格，你會自在啲，踩得好啲」。

Johnnie說，踩板衣著沒特定要求，倒是選鞋和選板需多加注意。另外，雖說板仔貪型不愛戴護具，但初學者還是戴齊護手踭、護膝、頭盔最為穩妥。

8吋闊滑板較易上手

來到開業17年的滑板店HKIT Skateboard Shop，各類滑板配件及滑板鞋一應俱全。店主劉智傑（阿傑）本身亦是踩板發燒友，他說一般滑板闊度介乎7.75至9吋，以8吋屬較易上手。而每塊滑板亦有不同凹面，凹面的弧度、形狀會直接影響腳感，如玩家注重跳躍動作，可選較翹、弧度較高的板型；初學者則可選較平的滑板，易於控制。輪子方面，較小及輕巧的輪子適合平地動作，但常在碗池及滑板場練習的話，較大及闊的輪子有助提高板速及持久度。一塊入門滑板約售$1400至$1800。

至於滑板鞋，宜選鞋面為麖皮物料的平底鞋。阿傑指，麖皮不但比帆布或皮革耐磨，其絨毛亦能與滑板上的砂紙維持理想的摩擦力，有助完成花式動作。幾個有售滑板鞋的大品牌當中，他認為Nike和Converse功能較好，「Nike注重鞋墊吸震力，墊料的保護力較強；Converse滑板鞋系列Cons的耐磨及保護力亦不俗」。另一深受板仔歡迎的品牌Vans，勝在沿用1960年代的型號，滑板鞋款時尚長青。

■HKIT Skateboard Shop

地址：尖沙嘴加連威老道55至57號1至2樓

查詢：6022 8201

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