成人小孩都有共鳴 大自然繪本展 「悅」讀初心

紙地球儀:PMQ元創方總監(品牌及活動發展)Iris指,展覽中很多繪本都很難在香港找到,例如這本Our World: A First Book of Geography,用畫作和簡單文字介紹地球的不同地貌,打開後更可固定成像地球儀的擺設。(劉焌陶攝)

【明報專訊】疫情下,郊遊成為假日的好節目,但盛夏陽光卻令人只想駐足冷氣房。有沒有想過繪本也能帶你遊山玩水?PMQ元創方現正舉辦「我地之間」繪本展,展出70多本來自世界各地、有關大自然的繪本,有得睇,有得玩,甚至讓你悟出人生哲理,絕對是主流書展以外的另類選擇。

繪本總讓人覺得是兒童讀物,策展團隊成員之一、PMQ元創方總監(品牌及活動發展)周潔珊(Iris)指,他們在年初曾舉辦「同理.同行」繪本展,卻看到「來參觀的人不止親子,也有不同年紀的人,甚至有老人家,有些人來了不止一次」。策展團隊發現原來還有很多人嚮往閱讀,給予他們動力去做今次的展覽。他們亦受到上次的幾本選書啟發,將上次展覽的核心思想「同理心」,延伸至大自然。

展覽分3個展區,展區「我地相遇」便展出了啟發團隊的幾本繪本,例如是Here We Are: Notes for Living on Planet Earth。作者Oliver Jeffers向兩個月大的兒子介紹地球和當中的生命,告訴他在這個美麗的星球上永遠不會孤單,表現了人與人、人與地球之間的連結。

掛起鄉村變化圖 融合窗外風景

踏進第二個展區「我地相知」,最引人注目的是窗前的掛畫,原來這是一本「無得揭」的繪本:瑞士插畫家Jörg Müller創作的《挖土機年年作響:鄉村變了》,書套內是7幅畫,團隊把它們裱起來,像是藝術品,又像把窗外的風景拉了進來。繪本中沒有文字說明,只用同一角度繪畫出鄉村20年間的變化,慢慢發展成一個現代化城市,Iris說:「我們有一名六七十歲的導賞員叔叔很感慨,雖然作者畫的不是香港,但也令他想起維港的變遷。」正好呼應了這個展區的主旨,城市發展和自然是否一定對立?人和自然又可否共存?

另一本法國出版的無字繪本《鯨魚日》,全書用素描繪畫,只有黑白兩色。故事說到某日一群鯨魚入侵了這個城市,城中人人反應不同,有好奇的小朋友,也有驚恐的群眾,最終市長決定一舉殲滅鯨魚,但結果又有另一種巨型生物準備入侵城市。策展團隊成員、PMQ元創方高級項目主任黎晧兒(Chloe)指:「作者用很簡單的手法去講述人與動物共存的關係,卻是一本寓意很深的書,小朋友看的話可能會留意動物的描繪,而大人就可能會看得更深入,更清楚有關的枝節和關係。」

Iris說,常有人問哪些繪本適合小朋友看,哪些適合成人,她認為很難分類,因為圖片給人很多思考空間,而且不同人看會有不同的角度,「當你去看一個故事的時候,你的人生經歷會很影響你的思考角度」。繪本亦時常提醒我們遺忘了的東西,例如想像力和初心。例如一本英國繪本The Last Tree中,人類為了興建家園而砍伐森林裏的樹,直至剩下最後一棵,究竟孩子會怎麼做呢?「繪本的世界,很多時會令我們諗,如果以童眼去看一件事的時候,是不是又解決得到呢,是不是我們想得太多呢?」

精美紙藝 表現森林深不可測

最後一個展區「我地相惜」,有很多吸睛又好玩的立體繪本。例如像獨特擺設的Our World: A First Book of Geography,用畫作和簡單文字描繪地球的不同地貌;Pop-up書Midnight Creatures,要讀者拿起電筒尋找夜間出沒的動物。大家打卡呃like之餘,同時可以細心欣賞作者設計的美學和心思。Garden Jungle就是其中一本Iris十分推薦的繪本,書中精美的紙藝「唔係得個靚字」,而是具體表現出小朋友在森林中一步一步的探險,「(紙藝)很有層次,表達了森林深不可測,好像在揭開森林神秘的面紗」。

大家又有沒有想過,充滿玩味的pop-up書,也可以蘊藏哲理?日本作者駒形克己的Little tree,透過大自然講生命,同是循環不息,生生不息。這本看似普通的pop-up書,每頁都有大量留白,只有主角Little tree兀立着,在光線下可以清晰看見它的影子,做得相當精緻。讀者可以看到小樹苗經歷四季,慢慢成長成大樹,然後老去死去,不過會留下種子,變成另一棵樹苗茁壯成長。作者以這繪本紀念恩師,寓意以生命影響生命,他會繼續承傳下去。

來到展覽尾聲,有一個「來自大自然的智慧」的小角落。Chloe解釋:「繪本對於大自然這個主題不止停留於理性的層面,很多作者在進入大自然之後,得到很多感觸和智慧,亦啟發他們的創作。」如獲得台灣Openbook好書獎2020年度童書的《我說話像河流》,講述一個有口吃的自卑小男孩,在一次爸爸帶他到河流的經歷中如何帶給他勇氣和啟發,而這個小孩就是繪本作者。

「疫症期間很多東西都停擺了,但大自然依然生生不息,甚至成長得更好」,Iris說,「坊間多了很多活動講大自然,是一個喘息空間,靜下來,想想繁華背後,我們可以怎樣令地球更美好,而不是不斷地消費大自然」。人類應該如何與大自然共存呢?你上一次感受大自然是何時呢?Iris表示展覽沒有提供答案,但希望大家懷着純粹享受閱讀的心,花點時間沉思一下。

● 「我地之間」繪本展

日期:即日至8月1日

時間:上午11:00至晚上7:00

地點:中環鴨巴甸街35號 PMQ元創方A座7樓S710至S711室

費用:免費

網址:www.pmq.org.hk

文:李欣敏

編輯:梁小玲

美術:謝偉豪

