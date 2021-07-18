【明報專訊】七一刺警案的餘波將港大學生會捲入涉嫌違反《國安法》的深淵。記者隨30年前的港大學生會會長張銳輝走一趟校園，攝記拍下他的後尾枕（圖），他跟前那大片乾淨的紅色地磚，不就是經典名著《追憶似水年華》裏面的瑪德蓮蛋糕？

刺警案在當局迅速定性後，除進而引伸法律釋義並以行動禁制這樣那樣的「悼念」，一直沒能見到半點關於刺警者生前或遇刺警員事後的相關事實浮現，而又不論誰似乎都不覺得有需要知道更多。葉蔭聰便想到，要評論好像只剩下兩個可能：一是同情共感一起「哀悼」，一是指摘「美化暴力」、「挑戰道德底線」；兩者以外，應是抵住排山倒海的公眾情緒去達至合乎公義的公論，他認為對一般人來說不易，但「一個大學學生會，一個公民團體，這個責任是無法迴避的。」

非此即彼是社會撕裂的病狀，譬如你想說兩者以外，發掘事實剖析現象，加深公眾的理解和認識，有些人就是無論如何都只會數算出「黃絲文宣」；間中我們邀約訪問卻又疑因被認作「藍媒」而遭婉拒，我唯有安慰記者請她食藍莓。又好像鄭思思筆下那些被離職的《鏗鏘集》編導，是誰不管社會需要更多事實和記錄？

近來很少再聽到官員建制說修補撕裂，他們更想看見壓倒性的「歸邊」。30年前學生在地上寫滿大字的熱鬧和熱情，那些思想碰撞和交鋒；以至近日那些對學術專業的執著和堅持，今日變得不合時宜，因而更加彌足珍貴。

編者話˙黎佩芬

編輯•蔡曉彤

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