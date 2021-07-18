{劏房維修達人}裝修師傅Lo仔 揸緊電批與宗旨 修繕解危

【明報專訊】日前官員揚言香港將告別劏房，數據卻顯示劏房至今有增無減。另外，討論多時的《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》（下稱《草案》）上個星期終在立法會首讀及二讀，當中除租金規管，也訂明業主的保養及維修責任。劏房多數建於舊樓，埋下樓宇結構和消防隱患，管理組織付之闕如或虛設，業主推諉塞責，政府撂手不管，社福機構和區議員分身乏術，維修任務最後落在義工身上，正是「Everyone wants a revolution but nobody wants to do the dishes（人人想革命但沒人想洗碗）」。入行逾30年的裝修判頭盧師傅（Lo仔）是其中一個「洗碗」的人，他在4年前加入「維修香港－關懷社區服務隊」，逢星期四下班後便隨同義工為土瓜灣老弱基層修繕補葺，數不清到過多少戶：「每次來做一間，一年有52個星期，你算一算。」周末也會出動處理複雜或跨區個案。不過在他眼中，維修隊是「不該存在的存在」。

唐樓＋劏房＝死症

Lo仔常帶着工具和零件配備走訪土瓜灣的唐樓，爬3至8層是等閒，有時一晚上落幾趟，而唐樓中又有不少劏房，「唐樓基本上是死症，唐樓加劏房更是死症」。他逐一點出劏房安全禍患：走火通道不合規例及堆滿家當雜物，遇上火警難以逃生；加重樓板負載，令樓宇結構受壓；將貨就價，喉管亂搭一通。熟知行情的他，指市面一劏四的單位，每間房僅用約八萬元裝修，故一般僱用生手黑工或偷工減料，令單位經常漏水，衍生鋼筋生鏽及石屎剝落的問題。參與服務隊後他到過很多劏房：「愈見得多愈覺得不人道，現在別人要我報價做劏房我不會做，因為覺得太無良，對樓宇影響很大，影響很多戶。」全港關注劏房平台在2020年9月發表的「香港劏房違規及監管情況專題研究」推算，全港約86%劏房未有按小型工程監管制度申請改建工程，印證Lo仔的觀察。研究亦指出疫情下不合法改裝劏房帶來的健康隱憂，令大廈甚至社區承受大型爆發風險。

小修小補 免助長無良業主

另外，今年3月由「劏房」租務管制研究工作小組（下稱小組）撰寫的報告整合出多個劏房問題，包括滲水/漏水、混凝土剝落、鋼筋外露、電線鋪設凌亂或外露、漏電或停電、窗戶鬆脫或玻璃破爛，Lo仔對此大表認同，說全部遇過但並非每樣都能夠出手相助：「原則是幫人解決危險，而不是做美化工程。」他會修理斷路電線、維修漏水水喉、更換燈泡及拆下鬆脫石屎等，但若要為鋼筋除鏽、修補鋼筋及補回天花料，則要向屋宇署申報工程，超出義務師傅能力所及。

為免助長無良劏房業主，團隊共識是以小修小補為前提，但並非鐵板一塊，會視乎個案的需要，更有忍不住徹底翻新的特例，像去年他們在探訪時發現、後被廣泛報道的劏房戶雷伯，居住空間連廁所僅得20呎，看到環境惡劣如斯，義工們把人道考慮置於首位。這個案耗時近兩個月，Lo仔是初期幫忙整修的師傅之一，憶述房間亂得不知從何着手，唯有推倒重來：「我去了兩三次，幫他拆牀、換牀，一拆張牀，（下面有）過千隻蟑螂，多過我一生人所見的，整個地面都是，根本沒處可逃，唯有不理牠繼續做，之後便找人幫他滅蟲。」他寄望雷伯生活環境改善後，人生態度也會有所改變，而雷伯的確正在戒酒，早前更當起義工，派口罩及鎮痛貼給長者及清潔工友。

若業主盡責，我們根本不存在

劏房維修權責誰屬？據小組報告調查所得，大部分劏房（81.9%）處於樓齡達50年或以上的樓宇，約46.5%的劏房處於沒有業主組織和物業管理公司的樓宇，36.7%處於有業主組織但沒有物業管理公司的樓宇。此外，「劏房」租客可能只訂立口頭租約、「粗略的」書面租約甚或沒有訂立任何租約，即使簽立書面租約，卻僅有25.4%訂明維修和保養的負責一方。報告亦比較外國的租客保障措施，像英國就訂明租期7年以下租約的業主須承擔維修的強制性責任。「維修香港」不時收到區議員和社工的查詢甚或個案轉介，反映其無形中在填補香港劏房管制的漏洞，故Lo仔才說：「如果全香港業主都盡責，我們根本不會存在，太多這樣（不負責）的業主，我們才會在這裏。」

團隊偶爾會先拒絕求助者，教他認識租客權益，嘗試跟業主爭取，「我們這樣幫他不是正途」。有次一個天台劏房戶求助，他的房間漏水、電線短路、天線被剪走，細問下才知業主是住戶的兒子，於是斷然回絕：「自己個仔都唔搵佢傾，幫唔落手。」值得留意的是，租管實施後或致使更多業主袖手旁觀。小組報告提醒任何形式的租金管制都會產生副作用，包括業主減少維修及保養，故建議小心設計租管機制，例如容許「劏房」業主把維修及保養費用作扣稅，或資助「劏房」業主進行保養，然而《草案》對此一字不提。

摸索與受助者相處之道

Lo仔談及自己見過最離譜的個案，是4個互不相識的男人在約60平方呎的劏房內，分租兩張碌架牀的牀位，「唔係劏房，係劏牀」！說時難掩忿懣。私人空間只有牀蝨亂竄、堆滿家當的方寸之地，更有「牀客」酗酒，不時爭執，除了環境的安全隱憂，住客的身心也在困獸鬥。服務隊除了維修，亦派義工關心受助者所需，當中有不少是獨居老人，Lo仔覺得團隊不僅是在維修家居，更令到這群長者重拾與社區的關係。探訪時義工主力與住戶聊天，師傅則負責在旁維修，大汗涔涔地低頭苦幹：「做完見他們仍在聊天就搭話，有時見到環境差點，講兩句哄他開心，希望令他覺得舒服些。」閒聊間他不忘查漏補缺，左右顧盼牆身和天花。

「好神怪㗎呢度，咩都有機會見到，好多戶主DIY，因無技術或工具。」像有長者街坊只用絲帶吊起客廳和廚房光管，任它「吊吊揈」，這晚他便去安裝光管燈座：「當然你會話咁多年都無事，但有事就太遲。」即使個案光怪陸離、維修空間大多狹窄侷促，但他笑指是「手板眼見工夫」，最難應付反而是受助者的態度，有的會佯裝有經濟困難，只是想消費義工的同情心、撿便宜，「通常要上門後才知道，我們只會告訴他要換的是什麼，着他自己找人維修」。

當受助者朋友 「唔好神化我」

亦有人不領情，就像《濁水漂流》輝哥回社工的一句：「我知你唔係奉旨要幫我，我都唔係奉旨要受你幫㗎。」少數受助者會質疑他們的能力或不相信這是免費服務，Lo仔也不會費唇舌解釋。有次默默維修完畢，本來死眉瞪眼的老人家竟一改態度，「他真的知道你幫他做事，好現實的，這是人性。在這面對好多人，要適當調節心態」。他的相處之道是當受助者是朋友，而自己只是到朋友家幫忙，不要讓對方感覺受助，有的會真的熟絡起來，甚至間中煮湯水給他們。縱然不收分文，Lo仔卻強調自己比上班更用心：「唔好諗住唔收人錢就大晒，愈唔收錢愈要做好自己，唔可以畀人話，唔馬虎得。如果要人包容，做乜嚟呢度？」他三兩下手勢就令基層街坊展露笑顏、殷殷道謝，卻仍謙遜得很：「裝修師傅通街都係，一塊招牌砸死幾個，沒乜特別，唔好神化我。」

當初邀請他加入的義工朋友現已淡出維修隊，他也曾找來行家幫忙，惜沒有下文，這裏義工時常流失、長期缺人，每次伙拍的義工都不一樣，社會環境令團隊更多掣肘，他依舊坦然自若：「大家來自五湖四海，各有目的，要求也不同，我當初加入義工隊的意義沒有改變，都是想幫助有需要人士。要清楚自己在做什麼，不會感到灰心。」同樣不變的是他與義工、受助者、街坊真誠交心：「我個人愚蠢的想法是，覺得來這裏的理論上都是好人，我經常有這個信念，對任何一個都沒戒心。」整個團隊自2015年起，靠修牆補洞與街坊點滴建立信任，近年街坊受重建影響而搬遷，昔日他們用心修繕的一磚一瓦輒成頹牆壞壁，關係也似付諸流水。雖然偶有舊街坊回來探望，更有受助者成為義工一分子，但連團隊陣地「土家」故事館下月亦要另覓新址之際，這些關係能維繫多久也是問號，豁達大度的他從容交出答案：「我做咗4年，其實揸番自己嘅宗旨，就咩都唔使理，做番自己要做嘅嘢咪得囉。」

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 林靄怡、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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