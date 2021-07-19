無立持久授權書 有樓也貧困 中風失智 富翁白捱窮

高資產貧困長者——一個人喪失精神行為能力，即使有足夠金錢和資產安老，但因沒有立下「持久授權書」，無人能替他安排財務，頓時成為「高資產貧困長者」。（設計圖片，模特兒與本文提及個案無關，sakai000@iStockphoto）

【明報專訊】為老來做準備：為什麼立「持久授權書」比立「遺囑」更重要呢？

命不該絕時，就是死不去。誰人能夠確保餘生不會中風、不會腦創傷、不會患認知障礙症呢？萬一你喪失精神行為能力，持久授權書可避免你成為時下的「高資產貧困長者」。

「阿萬，你要恭喜我啦！」一接通電話，表姐這樣對我說。因疫情關係，我們已一年多沒見面，正想問候近况，她喜孜孜說：「你知道嗎？我的單位升到4000萬元！我會放盤賣樓，換一間細單位，將剩下的錢吃喝玩樂，享受餘生，不再怕無錢使！」

表姐現已70多歲。退休前她孤注一擲，將大部分積蓄買一個「豪宅單位」自住，沒預留多少養老金。因此，退休後不久已聽她說：「積蓄使得七七八八，不知有沒有錢食過世。」當時我勸她：「不如將單位做逆按揭，每月有固定收入，生活穩定些。」但個性倔強的她，凡事都堅持自己看法，記得她即時回絕：「不。我不會做逆按揭。」因此，我一直擔心她會成為時下的「高資產貧困長者」；如今聽到她有賣樓套現的想法，我即時鬆一口氣，連忙說：「很好啊！趁現在有價有市，盡快賣樓套現，『磚頭』始終食唔落肚。人老了，最好就是將不動產轉為流動資產；這樣會有更大彈性。」

及早計劃退休財務安排

見她沒即時回彈，我乘機說下去：「其實，你可考慮將賣樓所得的錢，買香港年金或各大銀行及保險公司的年金產品，就可以每個月有糧出。其中，香港年金承諾派錢到死那一日。即是說，我們活到100歲或120歲，都仍然有錢攞。想起都開心！香港年金購買金額上限是300萬元。以你現在歲數計算，每月約有2萬元固定收入。」

「你想教我投資策略嗎？」表姐終於回應。我解釋：「不是什麼策略。我只是想說：我們應該及早做好老來的安排，養老需要準備。其實我還想說：安排了現金支付生活費用後，更應該考慮做一份『持久授權書』，以作保障。」

財務權限 只限供養授權人

「什麼鬼持久授權書！我最怕麻煩！頂多立一份遺囑吧。」表姐有點不耐煩了。

但我不放棄，繼續解釋：「遺囑是可以立，但若你問我，一份持久授權書比一份遺囑更重要。遺囑是死後的安排，難聽一點說：到時人都死了，遺產財物怎樣分配，對你已沒直接影響；持久授權書就不同了，它是一份在你精神健全下所簽訂的合法文件，訂明萬一你因病或意外，喪失了行為認知能力，你的受託人可行使法律賦予的權力去處理你的財產，包括房地產、銀行存款、股票、基金或保險金等；受權人財務權限，只可用作供養授權人的日常生活、照顧及醫療費用上，確保你的錢用在你身上。早有安排，到時就不會連累到家人或朋友。有了持久授權書，就算你喪失精神行為能力，仍然可以按照意願，管理自己的生活。」

喪失精神行為能力的無奈

聽到這裏，表姐說：「唉，如果失去精神行為能力，倒不如乾脆死了算。到時你千祈唔好醫我啊！」

我不得不說：「大姐呀，不是你說死就可以死。命不該絕時，就是死不去。沒有人能夠預知，會不會有喪失精神行為能力的一天。誰人能夠確保餘生不會中風、不會受腦創傷、不會患認知障礙症呢？人生就是充滿不確定。」

「既然是這樣，立持久授權書又有什麼用？」表姐追問。

「我只可以說，有持久授權書比沒有好得多。意外就是意外！人生實在有太多事情我們無法預知。」我再嘗試解釋：「我有一個病人，是70多歲的老先生，4年前開始患有認知障礙症，現在病情已頗為嚴重，生活再無法自理。老先生一直與太太生活，夫婦本有一名女兒，但不幸地，女兒突然被患有精神病的家傭襲擊而死，這意外對兩老造成極大打擊。老夫婦並沒有多少親屬在港，親友子侄輩均移居外地。幸好他們經濟狀况非常穩固，有充足積蓄，有寬敞自置物業，生活應該是無憂。由於太太年紀比老先生小，身體尚算健壯，而且頭腦精靈，因此兩人財務、起居安排，一切由太太打點。他們還僱用一名菲傭姐姐，協助照顧不能自理的老先生。」

「但是，意外就發生了。個多月前，太太外出購物時，在屋苑平台跌倒，頭部撞向牆角，即時昏迷。大廈保安員急召救援將她送醫，但是當晚已失救死亡。這意外實在太突然了，但原來還有更壞的後續。一直負責照顧老先生的菲傭姐姐，要在14天內離港。由於法例規定，一旦僱主身故，外傭必須終止合約及離港。就算菲傭姐姐願意，也不能留下來照顧老先生，因她的僱主已去世。你可想像老先生的窘况。」

「那盡快聘請另一名外傭照顧他呀？」表姐建議。

「唉呀，不是這麼容易呀！首先，老先生已喪失精神行為能力，無能力處理日常事務。誰來當家傭僱主？誰來指導家傭工作？誰來作外籍傭工與老先生的溝通橋樑？而且疫症期間，急聘外傭談何容易。而老先生的問題還不止在照顧上，最棘手的是他沒錢用。老先生名下有資產及物業，本來有足夠金錢入住條件好的護理安老院舍，但由於他已喪失精神行為能力，並沒有立下持久授權書，因此，沒有人能替他處理財務安排，頓時成為『高資產貧困長者』，生活費用也成問題。」我說。

「唉，聽到都覺得慘。一個人年紀大、無兒無女無親人，病了怎處理？入醫院都要有人找數，都應該要立一份持久授權書。你就再講一次，究竟這是什麼東西，怎樣立呢？」既然表姐有此問，我當然是盡我所知一一說明。我始終相信，如果你已踏入人生下半場，如果你仍精神健全，如果你想妥善安排養老生活，如果你還未為自己訂立持久授權書，趕快去做一份吧！

有關持久授權書的詳細資料，如何訂立、實效為何、格式條款等，可瀏覽：bit.ly/3el5hz6

文：梁萬福

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com