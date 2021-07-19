醫賢心事：「怕失眠」致失眠

【明報專訊】很多來精神科診所求診的病人，都是因為失眠問題。大家總會試過偶爾失眠，失眠後，身體累積「睡眠負債」，若之後一天能夠睡得比較充足，便能稍為彌補。但如果因為不同原因，例如情緒問題引致長期睡眠欠佳，身體便會慢慢出現問題。

失眠頭一天，情緒可能出現輕微亢奮感覺，這屬正常。但若失眠持續，疲倦感覺便會出現，集中力和協調能力下降，增加犯錯和意外風險。繼續持續失眠，便會影響記憶力和學習新事物的能力，反應變慢、免疫能力亦會下降。

失眠變抑鬱 風險高數倍

情緒問題可以引致失眠，而失眠本身亦會反過來引致情緒問題。根據美國一個最新追蹤研究顯示，一開頭只是有失眠問題的人，在3年後發展出抑鬱症的機率，是沒有失眠問題人士的4倍。我們現在知道失眠和情緒是雙向影響的關係。

失眠亦有惡性循環。有些病人，失眠原因便是「害怕失眠」。聽起來有點難以置信，可能你會說，你不要害怕失眠便不會失眠了！但這並不是那麼容易。因為失眠時我們會累積焦慮感覺，一躺在牀上便會出現擔心不能入睡的感覺，身體自然焦慮起來，這不是用理智可以忘記的。

如果出現失眠問題，切忌自行服用安眠藥。安眠藥不能針對引致失眠背後的問題，當背後原因沒有解決時，失眠問題會持續；加上安眠藥有依賴性，容易造成需要長期服用或愈吃愈多的情况。反而，利用其他沒有依賴性的藥物幫助睡眠，同時解決背後相關情緒問題，再穩定一段時間之後，便可以慢慢停藥。

若失眠問題使你擔心，不用害怕，找醫生談談吧。

文：何浩賢（精神科專科醫生）