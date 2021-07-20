印傭變身人氣YouTuber 學製片試食譜 分享好煮意

恩愛夫妻——Rosidah（右）及Paul分別來自印尼與加拿大，在香港遇上並組織家庭，恩愛之情溢於言表。他們穿上Batik服飾讓我們拍照。Batik是一種用於布料的特殊染色技術，染色工序繁複，是原產於爪哇的民間技藝。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】根據2016年中期人口統計，香港少數族裔人士中，最多是菲律賓人（佔少數族裔人士的31.5%），其次是印尼人（26.2%），當中大部分人為外籍家庭傭工。香港近40年持續輸入外傭，他們已成為社會不可或缺的一部分，但印尼人又是否能融入我城我家，我們又是否彼此了解？在香港YouTuber訂閱戶排名第二的印尼人Nikmatul Rosidah眼中，香港和印尼有什麼分別？

Nikmatul Rosidah，印尼人，居港逾20年，丈夫是居港加拿大人Paul Dobson。40出頭的Rosidah，樣子甜美，性格開朗，跟不少同鄉一樣，曾擔任家庭傭工。如今，她在網絡平台YouTube擁有149萬訂閱戶。有多厲害？這個數量，是香港YouTuber中排名第二，比港人熟悉的藝人Coffee（林芊妤）的健體頻道還要多2萬訂戶。2013年創立的頻道，總瀏覽次數至目前逾3億次。只要在網絡搜尋她的名字，就會找到其YouTube頻道。

家務培訓嚴苛 沒收護照不能外出

YouTube頒發的獎狀，夾雜在一張張家庭合照與Rosidah及Paul的結婚照中，掛在家中牆上。簡樸如你我的家，牆上展示的更像是一名印尼女子在事業與家庭間取得平衡的徽章。她像大多數印尼人一樣，言談間帶着謙厚與低調。家鄉位於印尼東爪哇的鄉村地區，遠離城市，家人是種植大米的農夫，她來香港前，也曾經在田裏幫忙幹活。後來，她像當年很多印尼女子一樣，到耶加達培訓中心參加家務助理課程，學習清潔打掃、熨衣服、幫嬰兒洗澡等實務，還有學習打工當地的語言。

Rosidah帶笑回憶：「到台灣打工要學普通話的站在中心一邊，到香港打工要學習廣東話的站另一邊。」至於英語，除了到新加坡打工必學，其他人都要學習，所以會一起上課。語言課的內容由最簡單的數目字、打招呼開始。Rosidah說起年輕往事語調輕鬆，但其實在培訓中心的日子很嚴苛，當年4個女子同宿一房，護照都被收起來，不能外出，整天就關在中心上課，考試及格才可到外地打工掙錢。

初來港感震撼 街上巧結識加籍丈夫

2001年1月，Rosidah連一件冬衣也沒有，隻身來到香港，當上家務助理。青馬大橋、香港的鐵路系統等，都讓初來乍到的她瞠目結舌，畢竟她對香港的認識和印象，都只來自電影。Rosidah睜着本來就已經圓大的雙眼，表達當時的震撼感覺。她笑說：「看見香港人的皮膚都很白淨，我們的膚色都是啡色的，很大的分別！」香港人走路總是行色匆匆……一個年輕印尼女子，由印尼農村來到香港都市生活，可想像她當年感受的文化衝擊有多大。

Rosidah是如何變成受歡迎的YouTuber？一切大概要從遇上丈夫Paul Dobson說起。那年Paul的兄弟來香港探他，笑問他在香港容易結識異性嗎？Paul於是即席向兄弟「表演」，遇上在街上剛巧路過的她，說了句「Happy Chinese New Year」，展開對話，緣分由此而起。約會了一年半，二人便決定到加拿大註冊結婚，再在印尼辦傳統婚禮。

拍片記患癌女兒生活 後教烹飪

Paul在香港是中學教師，二人在香港組織家庭。剛開始拍攝生活片段，其實是為了記錄患癌大女的生活與復康日常，那時Rosidah想留下家庭回憶。影片愈拍愈多，手機都沒有儲存空間了，就想到上載至網絡。除了家庭日常，她在YouTube頻道內陸續加入香港生活、購物片段，以及分享她的烹飪食譜。「因為每天都要煮食，就順道拍攝」，說來輕鬆，但她每介紹一個食譜前都會先嘗試數次，合適才拍片介紹給同鄉，剪片方面則靠自學後製。每條片段前後花費不少時間，很多人羨慕Rosidah靠YouTube可以每月賺兩三萬元廣告收入，卻看不到她背後付出的心力。

文：Selene Luk

編輯：林曉慧

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