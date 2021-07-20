知多啲：獨特布染服飾Batik 列文化遺產

【明報專訊】Rosidah儼如香港與印尼兩地的親善大使，既讓海外印尼人了解香港生活的種種，也讓居港同鄉接收更多平時不易獲得的資訊。她說香港其實也有不少印尼文化活動，例如印尼國家銀行（BNI），會與印尼駐港總領事館合辦活動與頒獎禮等，是推廣印尼產品與文化的場合，會有民族歌舞表演等活動，或是表揚香港一些傑出的印尼餐廳如Kaum at Potato Head等。疫情前，印尼獨立日（8月17日）時維園還會有大型的慶祝活動，只是港人沒特別關注或了解。

傳統婚禮辦3日 在家整夜狂歡

訪問當天，Rosidah和Paul特地換上印尼Batik服飾讓我們拍照。Batik是一種用於布料的特殊染色技術，染色工序繁複，是原產於爪哇的民間技藝，聯合國教科文組織就於2009年把Batik列入人類非物質文化遺產代表作名錄。Paul表示，這種布料「非常涼快舒適」，可惜在香港不流行穿著。Batik有多款圖案，印尼人不論日常或正裝場合都會穿上，婚禮也不例外。

印尼傳統婚禮最少舉行一連三天，不像香港到酒家或酒店設宴，而是在家舉行。食物都由親人合作準備，整夜音樂狂歡。Paul望着婚照一臉回味，想起當時不惜千里而來的村民、親友，場面熱鬧，相反他們在加拿大舉行的註冊儀式就簡單得多，難怪喜歡家庭生活的Paul表示，欣賞印尼人重視傳統與家庭的觀念，也樂於讓子女在亞洲文化中成長。

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