日本藝術家高野綾的城市印象 大眼睛女孩漂浮夢幻香港

how to ride the tram using foreign coins——創作年份：2021年。規格：紙上鋼筆及水彩（連框：29.5×38.2×3.8厘米）特色：電車是遊客喜愛的觀光工具，也記錄了港人百多年來的美好回憶。（©2021 Aya Takano/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.）

jumbo kingdom, a floating restaurant, was there once——創作年份：2021年。規格：紙上鋼筆及水彩（連框：50.7×38.4×3.8厘米）。特色：英女王伊利沙伯二世也曾是海鮮舫坐上客，海鮮舫已在疫情期間結業。（©2021 Aya Takano/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.）

【明報專訊】近年香港變化大，但變成如何，我們卻未必說得清楚。當代藝術力量浩瀚，除可借助顏料把世界真實不虛地記錄，廣闊的詮釋空間亦讓觀眾「望文生義」、抒發所感。日本藝術家高野綾最近在港舉行個展，作品以香港印象為題。旁觀者清，從她這客旅的畫筆和口中，大家可嘗試從另一角度了解身處城市的光景。

2011年香港佳士得亞洲二十世紀及當代藝術晚拍，高野綾一幅作品以338萬港元成交，足見其在本港收藏界的分量。她來頭不小，2000年畢業後隨村上隆創作，加入旗下的Kaikai Kiki藝術工作室。此作曾於2008年在貝浩登（巴黎）畫廊「走向永恆」（Towards Eternity）展覽展出。

2012年，貝浩登（香港）為高野綾舉辦首次香港個展，最近事隔9年展出另一批新作，今次她透過10幅油畫與24張紙本譜繪出香港印象。她是日本典型的當代藝術家，奉行超扁平風格。作品人物輕盈散漫，大眼睛和飄忽的四肢散發強烈動漫感。此風格逾越一切現實世界中透視、景深和比例的創作限制，建構無限思考空間。同時，這虛擬世界亦成為不少人逃避現實、斷除煩惱的避難所。二戰後日本湧現消費文化、充滿煩憂，她愛以叛逆手法作顛倒，把畫中人繪成清淨寫意、自得其樂。高野綾除畫功了得，文筆亦出色，會寫作科幻小說，故其畫作科幻味極濃。

回憶1980年代的香港

「我曾在南韓辦個展，作品圍繞一名當地婦女的生活，今次我就選香港作主題。」她透露一名前男友於年少時曾住在寶馬山，遂邀請他「借出」記憶繪成一系列作品。「其回憶包括一名不幸遭遇空難的好友。創作時我的愛犬剛離世，我便把這些元素投入receive word from afar, we love you畫作中。」

在之前的「走向永恆」（Towards Eternity）展覽，她表達了掙脫地心吸力、追逐自由的欲望，主角乘搭鐵路「魂遊太虛」，抽象味濃。今次的作品卻較「貼地氣」，描繪年輕人舞龍、放紙鳶、逛「金魚街」、閒坐「茶記」，在風雨中徐行的場面。這些畫面都是港人的good old days。是次展覽作品的「世界」，正是她前男友對香港1980年代的回憶。畫中描述的兩個少女是虛擬人物，從日本移居香港。她們每天看飛機在啟德機場升降，到處遊玩吃喝。「我發現自己和香港人都是人，愛做同樣的事。」

是具象還是幻象？

高野綾上次來港已是10年前。「每次來到都發現有新落成的摩天大廈。我覺得這城市的植物比日本的生長得更強壯，街道充滿能量！」她的畫作色彩鮮明、人物俏皮活潑沒平點哀愁，對照今日的香港，像是另一端的「平行宇宙」。她的作品似乎已從對神話、科幻世界，轉移講述更多故事。她亦考慮將來在亞洲、甚至歐美不同城市描繪人物故事。

高野綾的畫算是具象還是幻象？就留給各位詮釋。超扁平風格某程度來自日本傳統浮世繪。「浮世」其中一個意思表達現世的漂浮不定，不少作者以隱含手法展示相對於淨土、充滿憂慮的現世。日本經典浮世繪展示江戶等大城市的繁華歡樂，路上藝人、途人大都歡喜快樂，一片歌舞昇平的眾生相。表面上引起大眾共鳴，背後卻牽引深層反思。「浮世」是真實還是虛幻？繁華背後沒有眼淚和傷痛？高野綾有點像香港的科幻小說家倪匡，作品穿越過去、現在和未來，泄露天機地寫出一點世界的因緣和合。究竟風在動，旗在動，還是心在動？都是高野綾的畫筆在動。

●高野綾「起、境界域、ego」展覽

日期：即日至7月24日

地點：貝浩登香港畫廊 尖沙嘴梳士巴利道18號

K11 ATELIER Victoria Dockside 807室

查詢：bit.ly/3wDmAlt

文：呂一心

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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