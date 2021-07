日本藝術家高野綾的城市印象 大眼睛女孩漂浮夢幻香港

how to ride the tram using foreign coins——創作年份:2021年。規格:紙上鋼筆及水彩(連框:29.5×38.2×3.8厘米)特色:電車是遊客喜愛的觀光工具,也記錄了港人百多年來的美好回憶。(©2021 Aya Takano/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.)