中階機帶5軸防震微雲台 點影都穩陣

【明報專訊】近年急速冒起的vivo，與ZEISS合作推出5G手機vivo X60 Pro。它採用高質素的ZEISS Vario-Tessar鏡頭組之餘，還預載ZEISS經典的Biotar鏡頭濾鏡，可拍攝出夢幻的景深效果。X60 Pro另一賣點是防震拍攝，4800萬像素的主鏡頭加入第二代微雲台技術，帶來更穩定的防震效果，即使在低光環境手持拍攝都能取得清晰的影像；拍片則加入VIS 5軸防震技術，使影片畫面更平穩。

X60 Pro外形輕薄，厚度約7.6mm。前後3D曲面設計，視覺效果不俗。機背用上「緞面AG」工藝製作，手感更順滑且不易沾上指紋。6.56吋屏幕支援120Hz刷新率及240Hz觸控採樣率，與高階機種看齊。手機運算效能屬中階規格，內置Qualcomm Snapdragon 870八核心處理器，雖稍遜於Snapdragon 888，但就比上代Snapdragon 865提升10%，日常使用或遊戲體驗都不俗。X60 Pro還有獨門「內存融合」技術，本來內置12GB RAM及256GB ROM，但可調用3GB ROM變成RAM，意味手機實際有15GB RAM，運作更流暢。

● vivo X60 Pro規格

系統：Android 11

熒幕：6.56吋2376×1080解像度AMOLED

處理器：Qualcomm Snapdragon 870八核心（3.2GHz）

內存／儲存空間：12GB／256GB

外置儲存：不支援

主鏡頭：4800萬像素廣角f/1.48、1300萬像素遠攝f/2.5、1300萬像素超廣角f/2.2

前置鏡頭：3200萬像素f/2.5

Sim：雙nanoSim

網絡：5G／Wi-Fi 6／藍牙5.1／NFC

電池容量：4200mAh

其他：3.5mm輸出、屏下指紋感應、4K影片錄影、微雲台主攝

體積／重量：158.6×73.2×7.6mm／179g

售價：$5998

查詢：2301 0999（vivo）