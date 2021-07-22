入門價體驗「蔡味」 散景添夢幻特效
文章日期：2021年07月22日
【明報專訊】ZEISS鏡頭一般都相當昂貴，但Nokia X20卻以入門價格讓用家都能體驗「蔡味」。4個主攝鏡頭均獲ZEISS Optics認證，用家拍攝後能透過後製技術，為相片散景加入ZEISS Swirl等特效，注入更多夢幻感覺。Nokia X20亦備有Dual Sight雙向鏡頭拍攝功能，可同時啟動前／後鏡頭或廣角／超廣角拍攝，以入門手機來說頗具玩味。
效能方面，Nokia X20採用Qualcomm Snapdragon 480八核心處理器、8GB RAM及128GB ROM，支援microSD。配置雖是入門級，但於安兔兔跑分測試中都跑出348,987分，比得上採用 Snapdragon 732G機種，例如Poco X3；亦內置導熱銅管冷卻系統，提升散熱效能。
不得不提是Nokia X20搭配了Google Android One 11系列，系統簡潔流暢外，還提供2年保養、3年系統更新及安全更新，讓用家可以安心長時間使用。
● Nokia X20規格
系統：Android One 11
熒幕：6.67吋2400×1080解像度IPS
處理器：Qualcomm Snapdragon 480八核心（2.0GHz）
內存／儲存空間：8GB／128GB
外置儲存：microSD（最高512GB）
主鏡頭：6400萬像素廣角、500萬像素超廣角、200萬像素微距、200萬像素深度傳感器
前置鏡頭：3200萬像素
Sim：雙nanoSim
網絡：5G／Wi-Fi ac／藍牙5.0／NFC
電池容量：4470mAh
其他：3.5mm輸出、側置式指紋感應
體積／重量：168.9×79.7×9.1 mm／220g