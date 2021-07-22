入門價體驗「蔡味」 散景添夢幻特效

CP值高：以$2998招徠的5G手機Nokia X20，無論拍攝質素及性能都算不俗。（品牌提供）

【明報專訊】ZEISS鏡頭一般都相當昂貴，但Nokia X20卻以入門價格讓用家都能體驗「蔡味」。4個主攝鏡頭均獲ZEISS Optics認證，用家拍攝後能透過後製技術，為相片散景加入ZEISS Swirl等特效，注入更多夢幻感覺。Nokia X20亦備有Dual Sight雙向鏡頭拍攝功能，可同時啟動前／後鏡頭或廣角／超廣角拍攝，以入門手機來說頗具玩味。

效能方面，Nokia X20採用Qualcomm Snapdragon 480八核心處理器、8GB RAM及128GB ROM，支援microSD。配置雖是入門級，但於安兔兔跑分測試中都跑出348,987分，比得上採用 Snapdragon 732G機種，例如Poco X3；亦內置導熱銅管冷卻系統，提升散熱效能。

不得不提是Nokia X20搭配了Google Android One 11系列，系統簡潔流暢外，還提供2年保養、3年系統更新及安全更新，讓用家可以安心長時間使用。

● Nokia X20規格

系統：Android One 11

熒幕：6.67吋2400×1080解像度IPS

處理器：Qualcomm Snapdragon 480八核心（2.0GHz）

內存／儲存空間：8GB／128GB

外置儲存：microSD（最高512GB）

主鏡頭：6400萬像素廣角、500萬像素超廣角、200萬像素微距、200萬像素深度傳感器

前置鏡頭：3200萬像素

Sim：雙nanoSim

網絡：5G／Wi-Fi ac／藍牙5.0／NFC

電池容量：4470mAh

其他：3.5mm輸出、側置式指紋感應

體積／重量：168.9×79.7×9.1 mm／220g

售價：$2998

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