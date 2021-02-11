同場加映：韓牌5G機 $2000有找
文章日期：2021年07月22日
【明報專訊】對於追求實用的手機用家，近日有新選擇。Samsung剛推出售價$1998的5G手機Galaxy A22，甫發布即搶去不少注意力。Galaxy A22採用Dimensity 700八核心處理器，支援香港主要5G網絡，效能與Snapdragon 730八核心處理器相若。主攝鏡頭有3枚，包括4800萬像素廣角、500萬像素超廣角及200萬像素深度傳感鏡頭，入門機來說已相當不俗；配合6.6吋FHD+ Infinity-V屏幕及5000mAh電量，規格全面實用。
● Samsung Galaxy A22規格
系統：Android 11
熒幕：6.6吋2408×1080解像度TFT
處理器：MediaTek Dimensity 700八核心（2.2GHz）
內存／儲存空間：6GB／128GB
外置儲存：microSD（最大1TB）
主鏡頭：4800萬像素廣角f/1.8、500萬像素超廣角f/2.2、200萬像素深度傳感f/2.4
前置鏡頭：3200萬像素f/2.0
Sim：雙nanoSim
網絡：5G／Wi-Fi ac／藍牙5.0／NFC
電池容量：5000mAh
其他：3.5mm輸出、側置式指紋感應
體積／重量：167.2×76.4×9 mm ／203g
售價：$1998
查詢：3698 4698（Samsung）