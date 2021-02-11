同場加映：韓牌5G機 $2000有找

便宜實用：Samsung難得推出一台$2000有找的5G手機，用第1期消費券購買也不用補錢！（品牌提供）

【明報專訊】對於追求實用的手機用家，近日有新選擇。Samsung剛推出售價$1998的5G手機Galaxy A22，甫發布即搶去不少注意力。Galaxy A22採用Dimensity 700八核心處理器，支援香港主要5G網絡，效能與Snapdragon 730八核心處理器相若。主攝鏡頭有3枚，包括4800萬像素廣角、500萬像素超廣角及200萬像素深度傳感鏡頭，入門機來說已相當不俗；配合6.6吋FHD+ Infinity-V屏幕及5000mAh電量，規格全面實用。

● Samsung Galaxy A22規格

系統：Android 11

熒幕：6.6吋2408×1080解像度TFT

處理器：MediaTek Dimensity 700八核心（2.2GHz）

內存／儲存空間：6GB／128GB

外置儲存：microSD（最大1TB）

主鏡頭：4800萬像素廣角f/1.8、500萬像素超廣角f/2.2、200萬像素深度傳感f/2.4

前置鏡頭：3200萬像素f/2.0

Sim：雙nanoSim

網絡：5G／Wi-Fi ac／藍牙5.0／NFC

電池容量：5000mAh

其他：3.5mm輸出、側置式指紋感應

體積／重量：167.2×76.4×9 mm ／203g

售價：$1998

查詢：3698 4698（Samsung）