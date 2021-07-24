運動game迎戰盛事 「親臨」東奧場館 搞鬼競技

夢幻射擊——「夢幻競技」模式中，記者覺得最有趣是「夢幻射擊」，是4人對戰的射擊遊戲，可選擇所有參賽者都是對手的「個人戰」，或是雙人組隊對戰的「團隊戰」，十分刺激。（遊戲截圖）

滑板競技——滑板是今屆東奧新增競技項目，《瑪利歐&索尼克 AT 2020東京奧運》亦有得玩，玩家需要完成各種花式動作來得分。（遊戲截圖）

運動攀登——新增的運動攀登也有收錄，將操作桿往把手的方向一推即可攀登，若能不斷以最佳角度攀登，速度就會加快。（遊戲截圖）

【明報專訊】東京奧運幾經波折下終於正式展開，為了投入4年一度世界盛事，當然要邊睇直播、邊玩奧運主題或不同的運動遊戲。今次介紹3款奧運官方遊戲及多款同樣好玩的運動遊戲，體驗令人熱血沸騰的競技。

穿梭主場館 扮吉祥物鬥虛擬名將

想完美體驗東京奧運，首選官方遊戲《2020東京奧運The Official Video Game》。玩家可以製作自己的虛擬角色，與電腦或線上對手對戰，挑戰十多種奧運運動項目。作為官方遊戲，東奧的主要場館都會真實還原，包括舉辦開幕禮與田徑賽的大會主場館「新國立競技場」、游泳主場館「東京水上運動中心」等，令玩家體驗到充滿臨場感的奧運舞台。

玩家可以設計專屬的遊戲角色，除了可調整五官、髮型、身材等基本部位之外，連臉部彩繪、慣用手等充實的細節亦可以微調。設計好有趣的模樣後，可以在「運動員模式」擺甫士、打卡拍照，在社交媒體炫耀自己的選手造型。遊戲中還準備了百多種有趣服裝，供玩家參賽時cosplay，比如穿女僕服來打乒乓、著和服跨欄等。服裝中包括奧運官方吉祥物Miraitowa，可在不同的競技項目中扮成Miraitowa來遊玩。而在最近的遊戲免費更新中，則加推Sonic布偶裝，玩家可藉遊玩不同競技取得點數來解鎖，化身成為超音鼠。

遊戲中收錄了田徑、游泳、球賽等人氣競賽項目，每一項都玩法簡單但玩味十足，不論遊戲新手或老手都可以享受當中樂趣。遊戲更新後追加了更多競技項目，包括柔道、運動攀登、4×100米接力賽等，日後有望再追加更多項目。除了單機鬥電腦之外，當然可以與朋友2人對戰，所有競技賽事亦對應網絡連線，可和全球玩家展開火熱的對戰或合作遊玩。遊戲還加入「真實挑戰頂尖運動員」，多名日本知名運動員化身虛擬角色，成為玩家的對手，例如是香港人都熟悉的乒乓好手福原愛，還有「靈長類最強女子」吉田沙保里，這名摔跤健將會在所有競技項目中跟你過招，超有趣！

機種：PS4、Switch

開發廠商：SEGA

遊玩人數：1至2人

售價：$338

網站：playstn.asia/3ikHGj9

瑪利歐超音鼠 穿越新舊東奧打壞蛋

同樣由SEGA開發、獲奧運官方授權的遊戲《瑪利歐&索尼克 AT 2020東京奧運》，任天堂王牌的孖寶兄弟與SEGA招牌的超音鼠，與一眾角色在奧運比賽中同場較量。作為任天堂Switch的遊戲，部分競技可對應Joy-Con體感操作，郁郁手玩更有趣味。

在故事模式中，瑪利歐（Mario）及索尼克（Sonic）中了庫巴與蛋頭博士的詭計，被吸進了懷舊遊戲機內，於是路易吉（Luigi）與塔爾斯（Tails）為了救出同伴而四處奔走。玩家可以一邊遊玩2020年東京奧運的21種競技項目，一邊留意故事發展，還可以在懷舊遊戲機內化身成點陣圖角色，遊玩古早味十足的「1964年東京奧運競技」各種小遊戲。除了故事模式外，還有「單人遊戲模式」讓玩家練習。

除了正統奧運項目外，遊戲中還有大量專門為瑪利歐和索尼克的故事世界而設計的夢幻競技和小遊戲，例如「夢幻競速」，8名選手在超音鼠世界裏競速滑行；「夢幻空手道」則以空手道為基礎，4名角色一邊保護陣地，一邊格鬥對戰，又可分為個人戰與團隊戰；「東京鐵塔攀登」要操縱塔爾斯攀登東京鐵塔頂端……遊戲項目不能盡數，各位玩家們逐一破關吧。

機種：Switch

開發廠商：SEGA

遊玩人數：1至4人

售價：$278（限時特價至8月16日）

網站：bit.ly/3xZ4bkB

手遊玩轉奧運競技

索尼克除了在Switch大顯身分，還飛奔到手機平台。《索尼克 AT 2020東京奧運》同樣以東京奧運為舞台，玩家與一眾超音鼠角色挑戰各項奧運競技，包括跨欄、短跑、鏈球、射箭、羽毛球、3米彈板跳水、空手道、運動攀登、BMX競速、跳遠等。全部遊戲都針對手機操作來設計，玩家可以利用單手來挑戰各個難關。除了正統奧運競技項目以外，還有添加特別規則及機關的「EX競技」。玩家亦可以在不同關卡中與全世界的玩家競爭，根據玩家所屬國家地區，在個別關卡中決定最強國家及地區誰屬。

機種：iOS、Android

開發廠商：SEGA

遊玩人數：1人

售價：部分內容免費，課金遊戲內容$8至$78

網站：bit.ly/2UPQl5p

文：JJ

編輯：王翠麗

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