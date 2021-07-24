Switch運動遊戲推介：一家大小闖關卡 跑跳甩走脂肪

【明報專訊】Switch在2019年推出的RingFit風靡全球，不少人為這個健身環而購入Switch，大玩遊戲之餘又可以運動消脂減肥。不過遊戲已經推出一段時間，想有新鮮感，可以考慮早前推出的《家庭訓練機》。玩家可以跳、甩、衝等方式，來參與熱血沸騰的家庭運動遊戲。遊戲操作非常容易，只需要將Joy-Con放在遊戲附贈的腿部固定帶上，就能以跑步、跳躍等動作，挑戰多達15種豐富多樣的關卡。

遊戲中收錄的大都是趣味十足的小遊戲，配合不同的運動，來讓用家寓運動於娛樂。腿部固定帶有2組，只要使用兩組Joy-Con，即可雙人遊玩遊戲內所有版面，亦可以和親朋好友對戰競賽或同心協力一同衝向終點。除了故事挑戰模式外，還有幾個模式是專門為運動而設，如「消除運動不足訓練」中，可玩「每日5分鐘簡單訓練」、「每日5分鐘高強度訓練」、「飯後輕鬆訓練」、「平衡訓練」等多種訓練菜單，針對玩家需求訓練，並記錄每日結果。

機種：Switch

開發廠商：NBGI

遊玩人數：1至2人

售價：約$398

網站：bit.ly/3hHNlRh

模擬揮杆 在家體驗高球樂

最近Switch推出的《瑪利歐高爾夫 超級衝衝衝》同樣是充滿運動量的遊戲，玩家可以走入不同特色的場地，輕鬆遊玩正統的高爾夫遊戲，最多4人對戰。遊戲最特別的地方，除了可以利用手掣操控桿來操作外，亦可以把Joy-con當作球杆來揮動，真正模擬出揮杆動作（下圖左），十分有趣。多個遊戲模式中，新加入的「快速高爾夫」模式，玩家們要鬥快入洞。多人一起發球，把球擊到目標的地方，然後跑到自己的球的落點（可用場地上的道具來回復體力），繼而再次擊球，以最少杆數入洞為目標。

機種：Switch

開發廠商：Nintendo

遊玩人數：1至4人

售價：$429

網站：bit.ly/3B7TDS2

打造最強職棒球隊

今年奧運，有不少人留意的新增項目棒球，遊戲玩家們亦可以完美體驗。今年推出的最新版本棒球遊戲eBASEBALL Professional Baseball Spirits Grand Slam，以日本職棒大聯盟為主題，玩家可以培育及監督自己的球隊外，亦可以直接落場，體驗棒球比賽的緊張感及樂趣。而為了迎戰奧運盛事，今集新加入了「東京2020奧運」模式，玩家可以在10支隊伍（包括日本及中華台北）中，選擇其中一隊挑戰，目標在淘汰賽中取得金牌。遊戲中的隊伍及球員全是實名登場，令棒球迷相當期待。

機種：Switch

開發廠商：Konami

遊玩人數：1至4人

售價：7678日圓（約$545）

網站：bit.ly/3rdfHWV

[E潮]