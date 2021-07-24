標配：防UV防霧塗層 泳鏡選鏡片顏色 先看環境

微調鼻橋——一般泳鏡都會提供不同尺寸的鼻橋，讓使用者可根據自己的眼距選擇適合尺寸。Decathlon NABAIJI B-FAST 900泳鏡自帶鼻橋微調系統，可利用隨附的螺絲批微調。（$239）（品牌提供）

自動變色——arena智能光學泳鏡，用上眼鏡的變色技術，遇紫外線時會自動變深色，無論室外室內也擁有清晰視野。（$579）（朱安妮攝）

【明報專訊】夏日焫焫焫焫焫焫着，想必不少人會趁機行下水禮。無論是在游泳池還是海灘暢泳，一副能保護眼睛，讓人在水中保持清晰視野的泳鏡很重要。市面上泳鏡的款式多得讓人眼花撩亂，單是鏡片已經有不同種類，到底該如何選擇？不如聽聽游泳教練、運動器材商、醫生的意見，針對不同設計與功能，教大家選擇最適合的泳鏡。

護眼免感染 保視野清晰

游泳品牌arena香港代理代表——助理產品經理曾小姐表示，無論是哪一款泳鏡，首要功能是保護眼睛，海水中的鹽分和各種雜質、細菌，或是泳池水中的化學物質，如氯氣，都會刺激眼睛，讓人不適，甚至導致細菌病毒感染。其次作用是保持視野清晰，事關公共泳池一般沒有指定游泳方向，游泳時容易與他人碰撞，泳鏡有助在水中清晰地看到周圍環境。她又指，即使在游泳比賽中，清晰的視野亦能夠幫助選手預判與池邊的距離，也能瞄到對手的速度與位置，進而調整自己的「步伐」。

曾小姐補充，泳鏡也可保護眼睛免受紫外線傷害。游泳用品代理商泳泰有限公司的產品經理馮兆明解釋，由於水面會折射太陽光線，對眼睛和視線造成一定影響，特定設計的泳鏡能減少這些干擾，保護眼睛。

消閒類舒適 「賽鏡」流線形降水阻

要選適合的泳鏡，馮兆明認為首要了解自己的需要，是偶爾下水、日常鍛煉，抑或為了操練和參賽？不同品牌基本上都會把泳鏡分為兩大類別——消閒類和競速型，個別品牌也出品長時間佩戴也不容易甩脫的練習用泳鏡。

體育用品專門店Decathlon游泳運動大使黃健恒（Ken）補充，一般來說，消閒類泳鏡的眼眶位置較大和凸起，追求佩戴時更舒適；俗稱「賽鏡」的競速型泳鏡，眼眶位置相對小而薄，佩戴時會有種「陷進眼窩的感覺」，整體設計也會更流線形以降低水阻，但舒適感相對較低，不適宜長時間佩戴；練習用泳鏡則在兩者中間，穿戴相對舒適，也不容易甩脫。

粉紅、啡助看遠景 藍、紫吸刺眼日光

市面上的泳鏡顏色多元，除了基本的全透明、太陽鏡款，也有不少特別顏色和鏡面的選擇。Ken表示，不同顏色其實各自有不同功用。例如全透明，是追求簡單的裸眼效果，提供清晰視線，適合在光線柔和的室內泳池使用；鏡片顏色像太陽眼鏡的款式，適合燈光較刺眼的室內場地或戶外使用，降低光線對於眼睛的刺激；鏡面設計則能進一步抵擋太陽光，外觀也較「潮」。

馮兆明補充，鏡面鏡片就像單面鏡，佩戴者能清晰看到外面，但其他人看不到佩戴者的眼睛，能避免與別人對視的尷尬；至於彩色鏡片，曾小姐表示除了美觀，也有特別功能，比如粉紅和咖啡色系鏡片，能滲透藍紫色光線，看遠景更清晰。藍、紫色系鏡片則幫助吸收刺眼日光，更適合戶外環境使用。

然而鏡片單靠顏色仍不能抵禦紫外線，必須有防UV塗層才有效。3個受訪者都提到，坊間的泳鏡，無論是透明還是有色，絕大部分都加了防UV塗層。不過曾小姐補充，各家廠商都有自己研發的工藝，因此塗層壽命、抵禦紫外線的強度、抵禦哪一種紫外線（UVA、UVB）都不同，選擇時建議仔細查看包裝資料，或是詢問相關職員。

防霧筆、噴霧補充防霧效果

除了防紫外線塗層，防霧塗層也成為近年泳鏡的「標配」。Ken解釋，因為鏡框貼合皮膚，鏡框內的空氣溫度較高，接觸到相對冷的池水時，鏡框內的水氣就會在鏡面內凝結而形成霧氣。馮兆明補充，防霧塗層就是加入了一層親水性物料，降低水珠的表面張力，令它們無辦法在鏡片上形成霧氣。不過，不同品牌或種類的泳鏡，防霧效果和持久度都不一樣，選擇時宜多加比較和查詢用家評語，有需要也可購買防霧筆和噴霧來補充防霧效果。

選近視鏡減50至100度

對於本身有近視的人來說，就算泳鏡鏡片多透光，他們看到的景象也始終模糊不清。不同廠商也注意到這個情况，特意推出近視鏡片系列。但選擇時要注意，水中的折射率跟陸上不一樣，水中看東西本身就自帶一點「近視鏡」的感覺，馮兆明建議選擇比原本度數低50至100度的產品。

文：唐可怡

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com