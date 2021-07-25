【明報專訊】史上可有更寒愴冷清的奧運開幕禮？東京奧運會自願或無奈地走樸素路線，有人會欣賞其庶民清新，有人則會譏之格局太小。宏大壯觀與樸素踏實兩種美學，推至極致其實都是保守主義。奇觀美學帶來太多置身事外的投射，幸而開幕禮的反奇觀，將密不透風的傳奇打開，還原為一個個持份者的故事，這是一種「參與式觀（察）賞」的視野，由觀眾代入運動員的角度：競賽、技藝，處境，更浪漫，也更富人文精神。

熱傳社交媒體上的人肉扮嘢奧運圖標，視點、坐向等端賴鏡頭配合才能成立，完全為觀賞角度而設。「踩踭」褲管形狀，將肢體拉得尖長，不經意地達成這個源自1964年上次東京奧運的pictogram的當代詮釋；說是炫技，其中卻有自嘲，動作搞笑、狼狽，帆船項目的圖標太複雜，略一遲疑之下執生zoom in衫上所印的標誌蒙混過關，勉力完成50項之後，對着鏡頭大喜過望。技藝精湛而不崖岸自高，焦點所在充滿謙虛，把觀眾的目光邀為表演的一部分，演出虛實為日本式的清楚明白，計算之間留出詩意的民主空間，令人看得舒服。

火炬採用賑災物料及精煉技術製作，天衣無縫不着痕迹。聖火台不高不大，幾何形狀錯開卻是碎形鏡面將火光反照，何謂太陽何謂照耀，其形而上的簡潔與豐富一言難盡也毋須窮究，以空氣動力學高效擋風、電腦模型平衡保暖與照明等末節都按下不表，科技等硬實力放在幕後，而核心則是及時而重要的新意念：多層面的有機組織，以無限的長度及面積應對有限的體積及質量，以無形的能量回應有限的資源。

不如說是平視逆境，不將問題簡化為敵我矛盾，過了世界無垠、堆砌資源的階段，追求可持續的和平共存，在人類發展上是較為進步的觀念，也正是此刻以至可見將來世界最需要的。

浪漫美學對抗約化

當然，人有上升的欲望，如像太陽向外發光，強行壓抑只會鬱到病。在亢奮與躺平之外，幾十億人的生命力如何擠在小小地球之上，身心較為健康，長治久安，才是奧運以遊戲代戰爭的積極意義。

奧運讓觀眾得以觀賞平時看不到、自己也不參與的運動。尤其在直播年代，體操、跳水以至空手道、滑板、運動攀登、衝浪以及棒壘球等新項目，單憑其視覺刺激足以吸引眼球。

觀賞過程中，我們很容易投射既有認識，或將所有鬥快的項目視如跑馬（場地單車中競輪項目的確是日本戰後馬匹都被吃光了的替代品），或投射如像WWE摔跤表演的劇情，或感受特技的和諧美感。不過這些視角，都未有代入運動員的處境，或者每個項目的存在狀態。作為「廣義現實」的狹義形式，遊戲與生活之間有形而上的鴻溝。

古代奧運固有田徑、摔跤等簡單直接「更快更高更強」原始項目，都是人與人的直接比併，以勝者榮耀眾神。但運動又有狩獵等其他源流，承載着對原始生活的浪漫想像，而浪漫想像，正有助於跨過觀眾與運動、運動員、奧運等奇觀的距離，而參與式的觀賞，則大有助於我們代入其現場。

帆船舞台

以洛雅怡代表香港首次參加的帆船為例（激光雷射型項目），熒幕上只看到船在賽道上爭先，但其實航行的原理為何，技術含量是什麼，勝負關鍵何在？無形的天氣、風正是一切的舞台。船是標準化的，頂尖賽員的基本操作技巧也極接近，決勝的，就在於估計風的種種規律、按之編排一套操作計劃，現場反應時刻轉變，結合計分制下的賽局互動，以至運用賽例合法阻擋對手。當中有科學的精密，又暴露於自然的無情命運，透過肉體、意識與重量相若甚至輕於自己的船互動。

射擊的冥想

有朋友初嘗射擊回來，幾乎精神崩潰。那是不動的運動，他說，好像什麼都沒做過。另一人說，不是呀，有很多微肌肉操作，而且其實槍支無聲無刻都在動，你要做的是捕捉最準確的時機按下扳機。同時，在競技的處境下，賭注將一切放大。此刻，具體的技術已不是最重要的了，而是呼吸間的內省。在「無」的局限中被迫直面內心小劇場，個人成長豈功利的強身健體可比？

滑板的崩壞

另一近來流行的運動是滑板，據說是滑雪或snowboarding的替代，至少是中年中產所接受的理由。由外在觀之，兩者皆滑行，飛躍旋轉，而作為初學者，我倒覺得其與足球相近。

因為人與滑板是分離的，滑手唯有借助板和賽道的弧度，巧妙摩擦板身，將之舞於腳上，產生不同方向的動力，進而借助之以做出本身做不出的動作，也就是人板協調，而非體操式的直接動作。這人性化對待工具的態度，卻結合反大企業、反健康正向霸權的街頭文化，至今未有沉迷器材（由板身到鞋皆高度消耗品）的戀物傾向，令人欣慰。

攀登的後動物性

攀爬也許是最能代表通俗演化學的本能了，但其實，（人類）攀爬的技術很大程度上並不遵從本能，不最「自然」，而那是好事。因為直立人下肢已發展至遠較上肢發達，同時手指變得修長，在在離其他靈長類的攀爬方法而去。到今天，攀登運動並非追求回歸原始，而是順勢。

爬石第一課，就是盡量使用雙腳。問題是殘留的猩猩本能，在下墮的恐懼下永遠與理智意識作對，總會蠻來，掙扎破壞動作，效率更差而失敗。然而這永恆的張力，如何與自己的潛意識對話，偶然成功而忘我，才是爬石在肌肉以外的迷人之處。攀登參考但絕非追隨或模仿天然，因而優美。

當然，攀登作為主流運動方興未艾，技術及頂尖選手的身體質素仍大有發展空間，又因「世界紀錄」的魅力而加入速度攀登部分，回歸野蠻的傾向不能忽視。

奧運的官方語言原為法語，在此唯願法國精神「自由、平等、博愛」，以想像力支撐的開放精神，有助消解零和競爭的普世困境。

文˙洪磬

編輯•蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao