運動+針灸+食療 補氣強筋骨 養好脾肝腎 免做「軟腳蟹」

【明報專訊】俗語說「人老腿先衰」。隨年齡增長，不少人首先感覺改變是下肢沒以前那麼強壯有力，在跑步、行走時容易腰膝痠痛，久坐後站起時愈來愈費勁，睡覺時小腿容易抽筋，這些都是下肢功能逐漸衰退警號。臀部、大腿和小腿肌肉流失，膝關節軟骨減少，肌腱及韌帶強度降低，血液循環不良，加上舊傷、罹患慢性疾病等因素，都會影響下肢功能變差，容易出現關節炎、勞損、乏力等問題。

想像一下，如果要展示身體肌肉，很多人都會露出手臂，而沒多少人會展示大小腿肌肉。不過，下肢肌肉對我們非常重要，有着支持上半身、維持平衡、協助行走等作用。如果下肢力量欠佳，經常「腳軟」，或下肢筋骨關節經常出現毛病，引致舉步維艱，容易跌倒，甚至因為難以或不敢活動，可導致全身愈來愈虛弱，嚴重影響生活質素。

腿幼膝腫 身體易失平衡

當下肢功能衰弱到一個程度，外觀上雙腿愈來愈幼，而膝關節則愈來愈腫大。在功能方面，走路會愈來愈慢，步幅愈來愈小，走路時腳愈來愈「拖地」蹣跚，身體容易因失平衡而搖擺、顫抖，常因為「腳軟」而需要扶穩站住或坐下休息。這些表現每當遇上陰雨天氣，或在冬天寒冷時會更嚴重。假如長者因下肢狀况欠佳而不慎跌倒，不僅復康困難，日後亦未必有信心能重拾正常活動。如不幸出現股骨頸骨折或脊椎壓縮性骨折，預後將會更差。

肝主筋 腎主骨 脾主肌肉

五臟中的肝、腎及脾虛弱，令氣力減少、肌肉不榮，是引起長者下肢功能衰弱的根本原因。中醫理論認為肝主筋、腎主骨、脾主肌肉。肝血不足，中醫統稱作「筋」的軟組織如肌腱、韌帶、筋膜等就會失去濡養，令強度下降。腎精不足，主骨生髓的能力減弱，骨骼就會變得脆弱。脾氣虛既影響運化飲食水液的能力，也會使整個人的力氣減少，肌肉不實，容易疲勞。在臟腑虛弱的基礎上，會更容易因感受外界風、寒、濕等環境因素而引起不適，而且不耐勞，一旦勞損或受傷也較難復元。

臨牀上要判斷下肢功能欠佳者的臟腑狀態、虛損孰輕孰重，除因應下肢具體表現外，還需診察整體，了解全身運作情况。腎精虛較明顯者，常見精神委靡不振、難集中精神、健忘、耳聾耳鳴、夜尿清長；肝血虛較明顯者，常見頭暈眼花、情緒低落、肌肉不自主抽動；脾氣虛較明顯者，常見易倦乏力、說話沒力氣、胃口欠佳、消瘦等。

夜尿清長 肌肉不自主抽動

要改善下肢衰弱乏力的問題，中醫可從補益脾、肝、腎三臟入手，增進氣力，強筋壯骨。常用中藥包括：黃芪、黨參、五指毛桃健脾補氣；當歸、白芍、枸杞子養肝補血；杜仲、懷牛膝、續斷益腎強骨。常用中藥方劑如獨活寄生湯。針對體弱而易感風寒濕痹者，可祛邪及補虛並用，輔以祛風、散寒、除濕。如受舊患或新傷困擾，氣血運行不暢者，可配合行氣、活血、化瘀，改善下肢筋骨以至全身整體機能。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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