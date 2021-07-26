知多啲：按穴改善腿抽筋 耍太極練平衡

【明報專訊】針灸及推拿手法治療，對調暢氣血、改善臟腑功能亦有幫助。

針對下肢痠楚無力者，一般多循近部取穴的方法，如針刺有補益作用的足三里、委中、血海、陰陵泉、三陰交等，以及促進臟腑功能的體穴如脾俞、腎俞。下肢冰冷或肢體遇寒濕後容易疼痛、僵硬者，可配合溫針或艾灸，溫經驅寒。不少長者在睡覺時小腿會抽筋，中醫病機多屬血不榮筋，與勞損、營養不良有關。針灸、按摩可選用膝蓋後方的委中穴，和小腿腓腸肌上的承筋、承山穴，有暢通氣血、鬆弛舒筋的作用。

適當運動鍛煉對改善下肢肌力及維持關節健康相當重要。年老引起的筋骨關節退化雖不可逆，但保持運動鍛煉，有助減慢退化速度，預防摔倒，把機能衰退對生活造成不便的程度減低。要增進下肢肌力，宜多做負重鍛煉，如運用自身體重做下蹲動作，或選用合適重量沙包綁腿抬舉、屈伸下肢等鍛煉。同時要放鬆肌肉、改善身體柔軟度，預防抽筋，多做「拉筋」伸展，如拉伸足部及小腿的筋腱和腓腸肌，以免肌肉、軟組織長期處於繃緊狀態。還要改善身體平衡、協調、反應，宜多做可活動全身的體操，如傳統養生運動八段錦、易筋經或太極拳。透過活動肢體、轉移重心，加上運動時調息、靜心，對身體和精神健康都有益處。

下肢保暖 熱敷刺激氣血運行

日常保養方面，應注意下肢保暖，尤其是膝關節要避免吹風受寒，不慎淋雨後要及時更換衣褲鞋襪，以免風寒濕侵襲筋骨關節。如果因為天氣轉變、操勞等因素以致下肢肌肉、關節疲勞，活動不利，可用熱敷刺激氣血運行、暢通經絡。

湯水方面，有增強下肢力量作用的食療一般以補益脾、肝、腎為主，可以補氣增力、強壯筋骨，再配合祛風濕及行氣活血通絡。

淮山杜仲牛膝瘦肉湯

材料：淮山30克、杜仲15克、懷牛膝15克、枸杞子12克、黨參15克、黃芪15克、陳皮6克、瘦肉適量

製法：瘦肉切開、洗淨、汆水，其餘材料洗淨。將所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮2小時，調味後即可飲用

功效：補肝脾腎、強壯筋骨