迎乒乓奧運熱 由球拍開始 底板膠皮 拼湊專屬「乒」器

形狀不拘——大部分乒乓球拍都是圓而扁平的拍面加一個手柄，而在國際乒乓球聯合會的守則中，球拍形狀與大小並沒有限制，選手可以視乎個人喜好選擇。（左起：特價$544、特價$2322、特價$544）（黃志東攝）

專屬「武器」——坊間有大量已組裝好、能隨時上陣的乒乓球拍，但想球拍更符合自己需要，不少人會分別選擇膠皮和底板，拼湊出自己的專屬「武器」。（黃志東攝）

【明報專訊】昨晚的混雙決賽，誕下了今屆奧運的第一面乒乓球金牌。乒乓球既是奧運的矚目項目，也是全球大受歡迎的運動。它所需的空間不大，一張球桌、兩塊球拍和一個小球，就能產生千變萬化的技術；當中不同材質的乒乓球拍，可對球速、旋轉、控制力帶來影響，甚至左右球手的表現。趁奧運乒乓球賽打得如火如荼，請來專家分享球拍的知識，並教新手怎樣選擇一塊適合自己的「好拍檔」。

「工欲善其事，必先利其器」，要在乒乓桌上所向披靡，一塊合適的球拍絕對是關鍵。一雙球拍連乒乓球，在普通文具店可能幾十元至百多元就有交易，但去到專業級數的球拍，單塊「閒閒哋」也上千甚至幾千元，價錢範圍極闊，到底當中有什麼分別？

萬達乒乓器材有限公司負責人，本身也是乒乓球教練的郭劍虹解釋，乒乓球拍一般可分為兩部分：底板和膠皮。兩者的材質（或形狀）的不同，也會影響擊球的「手感」，不同的組合又會進而帶來更多細小的分別。每名球員的打法和喜歡的手感都有差異，因此並不會說什麼組合就是最「頂級」，也沒有所謂公認「最完美」的球拍組合。運動員要經過不停的試驗和練習，才找到自己的perfect match。

揀底板：「夾」愈多球速愈快

底板，即指沒有膠皮的「光板」，也就是一塊球拍的主體，包含了拍身與拍柄兩個部分。郭劍虹表示，就一般用於比賽的球拍來說，底板材質基本為天然木，當中又細分為檜木、巴沙木、桐木、胡桃木等，各有特性。舉例說，巴沙木較輕，較容易控制；桐木則是相對較硬的木材，打起來球速相對快。但就算是同款木材，根據不同樹齡、產地、部位，它們的密度、韌度、硬度也會稍稍不同。

天然木球拍中，又可以分為原木（即單層，一塊過製作成球拍）和複合木，後者可再分3、5、7、9夾等，數字代表用多少層木頭合併而成，一般來說「夾」愈多，球拍愈硬和愈重，打起來球速愈快，但相對較難控制。複合木也可以使用多種木材製作，做出集多種木材優點的球拍。

除了天然木球拍，某些球拍也會添加不同物料，如碳纖維、玻璃纖維、金屬等。現為乒乓球教練的香港代表隊前成員容朗展表示，加入不同材質能微調球拍的特性，比如碳纖維能在不增加過多重量下使球拍更硬，讓球的脫板速度更快，「拉波」時弧線更長。

拍形大小無規定 法國好手愛「小提琴」

球拍除了材質，不同品牌設計的形狀和大小也有不同。就拍面來說，最常見的為圓扇狀，而日式板則稍稍起角，呈方形。郭劍虹補充，國際乒乓球聯合會的賽規並沒有球拍形狀大小的相關限制。因此除了以上兩款常見拍面，國際賽場上偶爾也看見有選手使用「非典型」球拍，當中最特別的莫過於法國好手Damien Eloi的「小提琴球拍」，球拍兩邊各缺一塊，呈葫蘆狀，相當好認。問到形狀對比賽表現有何影響，郭劍虹表示難以一概而論，更多是一種習慣或個人喜好。

提到形狀，拍柄部分也有好幾種形狀和分類。最常聽到的就是以握拍手勢（見「握拍方法」）分類的「直拍」和「橫拍」，前者較短而後者較長，但握法並沒有規定，因此後來又有「直拍橫打」出現。除了長短，形狀也五花八門，如直柄、葫蘆柄、斧頭柄等，有些有助握得更穩，有些則可更靈活移動手部和手腕，各有追捧者。

揀膠皮：正貼出球快 反貼打旋轉球

除了底板，球拍另一大組成部分就是膠皮。郭劍虹分享，膠皮可簡單分為正貼與反貼，即正膠與反膠，前者表面有一顆顆凸起的小圓點，後者則平坦光滑。在國際比賽中，大多選手都偏好用反貼，因為能夠打出較強的旋轉，擊球穩定又容易控制。至於正貼，又可大致分為正膠、生膠和長膠三大類別。正膠，也叫短粒，速度快、擊球穩，內地名將劉國梁就是善用這款膠皮；生膠，顆粒相對較軟，出球速度較快，但旋轉相對較少；長膠則又被稱為邪膠，特點是回球不規則，且能夠做到「飄」的效果，讓對手難以預測球向。

膠皮顆粒有不同的大小、長度、質料、重量、厚度等，種類之多讓人眼花撩亂。不少廠商為了讓消費者更易了解產品特性，會在包裝標上不同數據，以萬達自家品牌Winning來說，膠皮NP-grass的包裝會寫上「速度4.5、旋轉10++」，NP-8膠皮則是「速度10、旋轉10」，讓消費者較直觀比較產品效果差異。然而不同品牌的數據和統計單位都不一，因此並不能跨品牌比較。

值得一提的還有膠皮底下的海綿。郭劍虹表示，近10年不少廠商都把膠皮與海綿預先黏好，合併出售，也就是「套膠」，獨立生產海綿與膠皮的廠商已愈來愈少，所以提到膠皮，一般都是指套膠。

文：唐可怡

編輯：梁小玲

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