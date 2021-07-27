雙妹嘜街頭作畫 3D繽紛壁畫 與社區互動

最滿意作品——Sandy和阿甘最滿意的作品是受老人中心邀請，在消防門上畫的畫。以往常有長者循此門偷走，於是她們畫上金魚街的風景。長者走到門前，只管觀賞昔日熟悉的街景，不再偷走。（受訪者提供）

與居民互動——畫畫之餘，Sandy（左）和阿甘（右）也着重與居民交流互動。在馬灣涌碼頭繪畫時，村民讓她們看海魚，又帶她們遊村。途中所聽所聞，化為畫作的一部分。（受訪者提供）

【明報專訊】有人說，這城市正在褪色，但走在街頭，倒發現色彩愈來愈繽紛，愈來愈奪目。壁畫團體Omni Art筆下逾百幅街畫，慢慢讓城市中的牆壁、地面、樓梯不再單調。牆壁被畫筆塗上新姿後，有些被視為本地文化的再現，有些被賦予凝聚社區的任務，另一些如布景板般供人打卡「呃like」。在畫作完成之後，每幅壁畫各自延伸出不同故事，畫家是怎樣看待作品的後續生命？又如何界定壁畫這種公共藝術的功能？

香港仔牌坊旁的一堵牆，有Omni Art兩名創辦人鄭潔瑜（Sandy）和甘家瑋（阿甘）繪畫的一條3D魚兒。二人站在像要破牆而出的魚兒前拍照，好幾個大叔經過，都對她倆點頭示意，再舉起拇指讚好：「條魚佢哋畫㗎！」昔日香港仔是漁民社區，不少街坊趁Sandy和阿甘作畫時好奇搭訕。在街頭畫畫，她們喜歡聽到街坊鮮活的反應：「壁畫很直接，很即時，它就是直接得喺條街，你嚟睇吓，感受吓，從中可以得到啲咩。」

作畫日曬雨淋 甘之如飴

從2014年成立Omni Art起，阿甘和Sandy畫過逾100幅壁畫，油麻地眾坊街樓梯間的花海、大澳由牆身延至地面的棚屋水鄉、醫院泳池中畫了栩栩如生的金魚池，全是一片七彩繽紛，鮮艷又寫實地描繪着各種香港文化。阿甘揚一揚曬黑了的手臂說，畫壁畫是件苦差，大熱天時，畫得汗流浹背，塗多少防曬也會曬黑；下起雨來，又要慌忙走避，甚至雨中作畫。但這種活生生的街頭藝術，對她有股莫名魅力，「我正正喜歡它夠大。畫油畫買大canvas（油畫布）好貴，但牆壁嘛，隨便找一幅都好大」。阿甘大學時專攻油畫，畫壁畫可以讓她畫得大刀闊斧，好不過癮，即使爸爸笑她「返地盤工」，她也很自豪，還笑說：「為了方便畫壁畫時爬上棚架，操作升降台，我們可真的持有平安卡（即強制性基本安全訓練課程（建築工程）的認可資歷）」。

細賞或打卡 「你開心就好」

雖然辛苦，但當有人因她們的畫作而受觸動，便覺得值得。曾有老伯在壁畫前憶起以往做電影海報畫師的歲月，明言要重拾舊嗜好；也有小孩經過，看見大姐姐揮筆，央求媽媽讓他學畫；更多的是樂此不疲的打卡人潮，把壁畫當作布景板拍照。當然有人會在打卡後駐足賞畫，但走馬看花者恐怕也不少。她們如何看待流於形式的打卡風氣？「你開心就好。」阿甘很強調這5個字。「這年代，人們事無大小都要放上網，打卡也許只是想show自己個樣，不是幅畫，好處是多了人認識我們，不好的是人們的聚焦點不同了。但對我而言，我不會預期你完全明白畫作的意思，我也不會太強調背後信息，你停下影幅相，你開心，就好了。」她認為當畫作完成，畫家也應功成身退，餘下的就交給觀眾自由感受。

壁畫與放在展覽廳的藝術品不同，不必主動造訪，人們直接走在街上就看到。「公共藝術與私人創作不一樣，公共藝術注重普及，能引發共鳴，直接和公眾交流。所以我們不希望畫得太抽象。」阿甘比喻說，看見壁畫，就像出街與朋友碰個面，對方給予的直接感覺，不一定遠大，但總有人會藉此思考更多，發現更多。

滿載本地文化 引導思考

Sandy不諱言，曾有網民留言批評：「本身幅牆好地地，公公婆婆坐得好舒服，你搞到咁花，畫咁多嘢做乜？」那是兩年前她們應邀在馬灣涌村作畫的事。結果她倆未及反應，已有一班東涌人替她們抱不平，留言澄清說事實並非如此，又連番感謝她們美化村落，重現漁村特色。阿甘說：「公眾點react，不由我們控制，但這也屬於作品的一部分。公共藝術就是這樣，你不能預計所有回應也是正面。」

記者提起曾有別的壁畫村村民，因過多外人滋擾，決定自毁壁畫，杜絕打卡友。她們則說，在多次作畫期間，她們清楚感受到當地社群的熱情和歡迎，如馬灣涌村村民主動讓她們看海魚，給她們參考，又領她們走進已荒廢的合作社，細述務農時光。倒是到了網上世界，現實中的美好被推翻，「有人說收到好多投訴，我不知是真是假，可能只是有人想我們難受」，Sandy道。她們唯有好好記住和街坊互動時的真實反應。

她們始終相信，把本地文化載於壁畫，多少也能保留這座城市的特色。像她們揮過筆的馬灣涌村，曾傳出政府有意收地，當地機構遂以壁畫作為活化村落、吸引關注的方法之一。自此灰白的村屋牆上，出現了綠油油的韭菜、農婦幹活的辛勤背影，巨大的馬友、藍花蟹亦在地面上躍動不息，為村落帶來人氣和凝聚力，「當平常的物件放到咁大，你會產生另一感覺」。阿甘說，那可能是讓你發現真理的工具，或引導人們思考問題的途徑，甚至一種安慰，尤其當現實很多事不如人意，這種來自藝術的安慰更為重要。

文：宋霖鈴

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com