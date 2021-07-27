News：看展覽扮靚 保育海洋

【明報專訊】近年愈來愈多人重視海洋保育，而早於2003年，agnès b.創辦人Agnès Trouble和她的兒子兼品牌全球首席營運總監Etienne Bourgois，便收購了一艘雙桅帆船並命名為TARA，在船上加建科學研究設備作為流動研究中心。TARA海洋考察基金會亦在2016年成立，與科學家合作海洋探險，研究氣候變化對海洋的影響。去年12月TARA從法國Lorient出發，做一項研究海洋中的微生物基因體的科學考察，研究海洋微生物在調節全球氣候方面發揮的作用。

agnès b.最近聯同基金會及非牟利組織Ocean3C攜手舉辦we love the sea!可持續發展環保活動企劃，展覽考察得來的統計數據、藝術裝置，以及來自香港大學和香港知專設計學院的升級再造設計等。品牌同時推出簡約休閒Voyage系列，以剩餘布料、再生纖維丶海洋塑膠垃圾、PET塑膠瓶及舊魚網等循環再造物料製成可持續產品，例如由生長在非洲馬達加斯加棕櫚樹的耐用有機材料，酒椰葉纖維（raffia）製成的草織袋系列。織袋質地輕盈，內部空間大，符合清新夏日造型，讓大家扮靚同時一盡環保責任。

■we love the sea!

可持續發展環保活動企劃

日期：即日至8月31日

時間：上午11:00至晚上9:00

地點：agnès b. RUE DE MARSEILLE旗艦店（尖沙嘴河內道18號K11購物藝術館G26舖）

整理：張曉冬