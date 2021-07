奧運玩樂企画（3）衝浪 「浪人」學懂規矩勿「偷」浪

next

【明報專訊】首次列入奧運正式項目的衝浪已圓滿結束,男、女子短板分別由巴西的Italo Ferreira與美國的Carissa Moore奪得歷史首面金牌。看着選手們帶着衝浪板跳進大海,奮力伸長雙手划水,看準時機起乘(pop up),下一秒便站在板上馳騁大海,盡情享受浪起浪落間的快感,會否心癢癢想參與其中?〈奧運玩樂企画〉第3期,介紹這項可追溯到數百年前夏威夷波利尼西亞人的運動,請來有近40年衝浪經驗的「浪人」,除了分享他刺激的衝浪經驗,也提醒新手注意事項。

「我從小就很喜歡游泳和釣魚。9歲在街上看見一張海報,上面有個衝浪選手在猶如水管的浪卷中穿梭。那刻我就知道,that's all I want for Christmas。」來自珀斯的澳洲人、衝浪教練Antony Dickson娓娓道來自己的衝浪旅程。

40年過去,他仍記得第一次衝浪的細節——衝浪板在大海馳騁,海風吹過臉龐,點點浪花濺在身上;低頭一看,清澈的海水下有各種各樣的珊瑚……這次美好的經驗為他開啟了一道前往「新世界」的大門。

「躲」入管浪 伸手可觸浪壁

衝浪是一項結合力量與速度的運動,「浪人」利用短板衝浪高速滑行,運用核心肌群的爆發力做出各種花式,例如在浪尖急速轉向、跳躍、8字迴旋,甚至空翻,從起乘到完成花式,不過是短短幾秒間的事。眾多衝浪勝地之中,Antony尤愛印尼爪哇島,海面不擁擠,浪也有3至4人高,每一次起乘都享受到無與倫比的成功感。各式海浪之中,管浪(barrel)也是Antony的最愛:當海浪夠大,浪尖向前捲,就會形成水管般的半開放空間,浪人「躲」在中央,甚至可以伸手觸摸浪壁。「加速、減速、轉彎,嘗試與海浪同步前進,這就是最棒的感覺。」

衝浪在香港從來不是主流運動,但自從疫情爆發,本地也掀起一陣衝浪熱潮,Antony指不難看見有幾十個衝浪玩家在石澳大浪灣聚集。

大海不是專屬某幾個人的遊樂場,在下海享受衝浪樂趣前,學懂規矩也很重要。Antony指,理論上1條浪只能有1人衝,最靠近浪頭的衝浪者擁有下浪權。「切記不要搶浪(drop in)!也不要衝到別人前面『偷』走浪(snake),給點耐心好好排隊。」

與他人保持距離 免撞板受傷

Antony再三提醒新手時刻觀察附近環境,與其他浪人保持距離,因硬身衝浪板在海上可算是「致命武器」!在瞬息萬變海面上控制浪板可不容易,萬一被衝浪板撞到,傷勢可大可小。

訪問中,Antony多次強調海洋的力量,「我們永遠不能征服大海,只是有幸在這片強大的海洋中遊玩罷了」。他每次都帶着敬畏大自然的心去衝浪,也會在心裏反覆演練不慎跌進浪後該怎麼處理。「早年有衝浪者被大浪捲走,頭部撞礁石遇溺;也有人在大嶼山因衝浪遇溺。」新手千萬不要高估自己能力,挑戰難度太高的浪。

玩得好或需幾年 考判斷力

「我不會形容衝浪是『比賽』,因為衝浪無分輸贏。衝浪的精髓在於享受,是個增進自己、了解與學懂尊重大自然的終身歷險。」即使有40年衝浪經驗,Antony仍不敢自詡「專家」,認為自己還有許多要改進的地方。「衝浪可能是最難練得好的活動,它的learning curve不是以幾天、幾星期計算,而是要練習幾年,甚至10年。」的確,新手第一次學,或已能在白花浪上滑行,但衝浪要求的不僅是出色的體能,更重要是對浪况的判斷:浪的斜度、要用多快的速度划水追浪、在哪個位置起乘、浪况容許做什麼花式動作……需要在頃刻間判斷,稍有遲疑,就有可能錯失一個起乘衝浪的上好機會。

新手常常掌握不到起乘的時機,看着浪從面前滑走,有時確會覺得很大挫敗,但Antony鼓勵新手多練習。講多無謂,行動最實際,想練好衝浪可以從體能開始:跑步、跳繩、游泳、瑜伽……鍛煉有助增進你對浪板與海浪的掌控。「縱使進步過程很慢,但恆心與練習會把你與那些只說不練的人區分開來。」

● 衝浪基本4部曲(圖)

