沙發薯：折翼小鳥用愛體驗人生

【明報專訊】經過多重波折，東京奧運終於正式舉行。除了疫情外，今年初東京奧運組委會主席、日本前首相森喜朗的發言亦引起了國際風波。事緣有人在會議上提出要將女性理事的名額由20%升至40%，他竟回應：「有眾多女性加入的理事會很浪費時間。」他指女性說太多話，有很強競爭意識，當一個人舉手發言後，她們就會全部都發言，所以議會會變得更花時間。

此言一出，即時引起全球嘩然。5天間逾400奧運義工辭職，日本媒體批評他歧視女性，全球媒體都關注報道，令大家再度關注日本男女平等的問題。

日本雖是創意之國，但同時主流社會還是十分傳統保守，女性普遍仍然處於下風。2017年#MeToo運動在全球各地展開，日本性罪行受害者伊藤詩織亦勇敢站出來，在當年推出了講述被強姦經過的著作Black Box，翌年由True Vision製作，在2018年BBC播出的紀錄片Japan's Secret Shame讓她親身訴說經歷，以及揭露日本社會及法律如何對女性受害人不公平。

現今是覺醒（woke）時代，女權在歐美的討論已十分飽和，當然，飽和不代表男女平等問題已解決或再沒討論空間，只是「女權」已令觀眾有點吃不消。所以或者轉轉手法，用輕鬆角度，用前人故事來認識女性的掙扎，體會或許會更大，像最近在BBC播出的The Pursuit of Love便是很好的例子。

The Pursuit of Love是由1945年的同名小說改編的迷你電視劇。小說講述二戰間的傳統英國家庭中的女性故事，是當年的暢銷小說，影響力過半世紀以來不減反增，近數十年在流行文化上常被追捧，由1980年代開始便兩度被改編成電視劇，這次的改編是小說的第三次電視化，由演員變成編劇的Emily Mortimer主理，是一部充滿風格與能量的當代改編。

被囚禁大屋 仍充滿憧憬

劇集圍繞表姊妹Linda Radlett與Fanny Logan的人生。Linda住在英國郊鄉大屋，父親傳統保守，討厭外國文化，更認為女性不用上學學習，所以Linda的整個世界就只有那間大屋，童年唯一快樂就是等待Fanny到她的大屋短住。二人躲在大屋的大衣物間，形影不離，談論未來，談論如何離開大屋，談論愛——愛就是Linda唯一的人生目標。

沒有上學，對Linda來說，她是被囚禁在大屋中，因此她對愛充滿憧憬，因為愛是快樂之源，能令她離開大屋，體驗快樂。Linda有具冒險精神的個性，心口有個勇字，想做就做，是家庭中的野孩子，與Fanny正正相反：Fanny有上學，對學問充滿興趣，所以做事想前顧後，十分小心。對Linda來說，Fanny是她的靠山，沒有她，她什麼都做不到；對Fanny來說，她愛Linda，同時反思和質疑自己較沉悶的人生。

整個故事就是用Fanny的眼睛觀察Linda追求愛的冒險。在二戰期間，女性的普遍出路就是結婚生子。劇中女性被形容為被斬去了雙翅的小鳥。「愛」變成女性的人生目標，是體驗世界的窗口。從愛，她們經歷人生，經歷男生般的精彩人生。所以Linda為愛不顧一切，經歷3段讓她人生倒轉的轟烈的愛。

The Pursuit of Love是屬英式典型的coming-of-age青春喜劇，由演出、編導到音樂都跳脫有個性，是讓大家記起女性的掙扎的輕鬆選擇。

文：陳Damon（chandamon.com）