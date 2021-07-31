消費券明日到手 睇清條款賺盡優惠

8月1日（明天）第一期消費券便會發放，首$2000如何用得最抵？不妨留意各大商場和商戶的「送錢」優惠。（鍾林枝攝）

【明報專訊】政府消費券即將到手，如何精明用盡$5000成為大家近日的熱話！各大品牌、商場、酒店、食肆紛紛推出消費券優惠，只要用得其所，可消費的絕對不止這5000元。想「千金散盡還復來」，以下攻略不可不看！

買$2000送$2000 留意限制

很多商場都推出消費券優惠，有些乍聽相當吸引，買$2000送$2000，真係咁着數？當中使用條款五花八門，若不留意細節，隨時得物無所用。記者以九龍區的龍頭商場海港城作例子，優惠之一「買滿$2000，送$2000優惠券」，顧客以指定支付工具，於商場內最多3間不同商戶同日消費滿$2000，商場即送$2000商戶優惠券。但若要用得其所，緊記注意以下事項：

．$2000優惠券分4張發放，每張$500；必須消費每滿$1500方可使用優惠券1張，餘此類推

．優惠券分A、B兩款，各有不同的適用商戶。A款包括Sulwhasoo雪花秀、D&G、Joyce、Paul Smith、Ray-Ban、NIKE等；B款則有Jurlique、ecco、Max Mara、COS、adidas、PANDORA等。兩款都包括美容、時裝、兒童、家品、手表珠寶及運動用品等不同範疇

．優惠券有效日期暫定至8月31日

海港城另一優惠是「買滿$5000，送$5000優惠券」，用法跟上述的相若。惟此優惠活動於第二期消費券發放前便完結（至9月30日），即是說大家無法單靠使用消費券來享用此優惠。

文：顏燕雯

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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