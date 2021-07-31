輕裝長氣 監測運動表現 伙拍「腕上教練」湊奧運熱

【明報專訊】「之後就到你哋」，在奧運連奪兩面游泳銀牌的香港飛魚何詩蓓如此勉勵香港健兒，有沒有令你重燃運動魂？重拾封塵的運動鞋之餘，佩戴一隻功能全面的智能運動手表，不單有如教練隨身，就連自己的身體狀况都掌握在手中。今期就介紹多款運動手表，由數百元的性價比之選到幾千元的高階型號，讓你能找到最佳運動拍檔。

智能運動手表除了追求功能齊全，尺寸重量也當然愈輕便愈好，各廠方都為此目標而不斷改良。專業級運動手表品牌Suunto新推出的Suunto 9 Peak，便以品牌歷來最纖薄、功能最多及最耐用堅固的旗艦型號為賣點，專為冒險、攀山及戶外活動而設計。

來自芬蘭的Suunto是不少運動員愛用的品牌，上一代的Suunto 9 Baro便因擁有很多超卓的運動功能而大受好評。新表Suunto 9 Peak功能近乎相同，表身卻更精簡輕巧，厚度10.6mm，比Baro薄37%、輕36%。新表內置了Suunto 9系列實用而先進的功能，包含跑步、遠足、山地單車、滑雪和游泳等80多項運動模式，再加上手腕心率監測，深入的天氣洞察功能，智能電池管理系統，GPS導航等，功能應有盡有。新增功能有血氧水平檢測，有助於高海拔位置確定適應水平。表面能根據實際照明情况而自動調節亮度，自選屏幕亦新增更多表盤選擇，除了顯示運動數據，也可展示每周訓練指標。

170小時GPS記錄能力

新表雖然體積細了，電池續航力卻依然卓越，在最佳模式下有長達170個小時的GPS記錄能力，充電速度亦提升了，能於1小時內100%充電；配合人工智能電池管理系統，確保手表續航力可滿足長途賽需要。新表同樣可利用藍牙無線連接Suunto手機程式，用家可使用運動熱點圖（heatmaps）及熱門起點來規劃路線，之後傳輸至手表後便可以離線導航。用家亦可於App開發新地點及建立興趣點，又或以個人熱點圖回顧以前的經歷。

● Suunto 9 Peak規格

屏幕：約1.2吋LED彩色觸控式屏幕（240×240）

電量：最長使用170小時 網絡：藍牙

防水性能：10ATM

基本功能：血氧檢測、心跳率感應器、指南針、GPS、方位儀、高度計、氣壓計、睡眠追蹤

體積：43×43×10.6mm

重量：62g（不鏽鋼版）、52g（鈦金屬版）

售價：$6090（不鏽鋼版）、$7090（鈦金屬版）

查詢：2891 2819（LRT）

文：JJ

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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