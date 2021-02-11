$1160手表 全日追蹤心臟健康

【明報專訊】想要功能全面、性價比高的運動智能手表，很多人都會想起Amazfit。品牌推出過不少高CP的智能手表，最近就有僅售$1160卻功能齊備的Amazfit GTS 2 mini。

表身設計上，GTS 2 mini延續上一代GTS 2的方形表面，配上無邊框設計和2.5D曲面玻璃。鋁合金表身僅重19.5g，厚度亦只有8.95mm，配上矽膠表帶後十分輕巧。表面的1.55吋AMOLED屏幕，解像度354×306，加上細緻的301ppi、可達450nit的亮度，讓用家看得更清楚。屏幕又採用常亮熒幕（Always on Display），毋須按屏幕都能查看時間。續航方面，GTS 2 mini大幅改善電池管理系統，日常使用下續航力達14日，如開啟基礎手表模式，更可連續使用21日。

評估睡眠質素 追蹤生理期

手表內置自家最新研發的BioTracker 2 PPG生物追蹤光學感測器，可全日24小時監測心率，追蹤心臟健康；加上血氧檢測、PAI健康評估系統等功能，為用家帶來更全面的健康資料。GTS 2 mini亦支援深度睡眠監測，能判斷睡眠階段（淺睡、深睡、快速眼動期等），幫助監測睡眠呼吸和評估睡眠質素，並提出改善建議。內置的運動模式超過70種，提供有關運動階段、狀態和心率區間的通知，並在運動結束後於App顯示運動資料報告。為照顧女性用家需要，GTS 2 mini特設生理期追蹤功能，記錄用家的經期後，聲稱可計算出接下來的經期、受孕期等資料。

● Amazfit GTS 2 mini規格

屏幕：1.55吋AMOLED彩色觸控式屏幕

處理器：Cortex M33F

記憶體：2MB RAM、32MB ROM

電量：220mAh，最長使用21日

網絡：藍牙

防水性能：5ATM

基本功能：GPS、血氧偵測、心率監測、女性生理期追蹤、睡眠品質監測、BioTracker 2 PPG、監測壓力

體積：40.5×35.8×8.95mm

重量：19.5g（不連表帶）

售價：$1160

查詢：2891 2819（LRT）