$299手環陪你HIIT跳森巴

【明報專訊】想用最低價買到入門級智能手表或手環，$299的小米手環6應是不二之選。先論外表，最新一代的小米手環貫徹實用風格，配備1.56吋弧形AMOLED熒幕，解像度達326ppi，顯示面積比上一代多50%，更方便快速查看信息、來電及通知。用家可以在手機安裝小米運動或小米穿戴Apps，透過手環控制音樂播放、遙控相機快門等。手環亦支援60多個版面主題，用家可以隨時自訂個性化風格。

小米手環6的運動模式比上代多一倍，合共有30種鍛煉選項，包括伸展、高強度間歇式訓練（HIIT）等多種室內運動，還有體操、森巴舞、街舞等。新表亦提供6種常見健身活動的自動檢測功能，記錄每個活動細節。除了運動監測功能，一系列日常健康監測的功能亦提升了，配備血氧檢測、心率監測，又升級了睡眠質素和睡眠呼吸追蹤功能；還有壓力監測，深呼吸指導功能及女性健康追蹤功能，為用家提供更全面的健康建議。

●小米手環6規格

屏幕：1.56吋AMOLED彩色觸控式屏幕（152× 486）

電量：125mAh（最長14日續航）

網絡：藍牙

防水性能：5ATM

基本功能：6軸感應器、心率／睡眠監測、女性健康追蹤、壓力監測、呼吸訓練、PAI活力指數評估、久坐警示、計步器

體積：47.4×18.6×12.7mm

重量：12.8g

售價：$299

查詢：3077 3620（小米）