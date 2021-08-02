日練15分鐘 調理身心 八段錦耍走焦慮

【明報專訊】疫情反覆變化，無疑是一個壓力源，對病人、醫護、普羅大眾都造成不同程度的心理負擔。多項研究證實，健身氣功有效管理壓力，能減輕抑鬱及焦慮徵狀，究竟背後機制是怎樣呢？

何女士一向喜歡結交朋友，結伴飲茶和旅行。但自從新冠疫情爆發，受限聚令管制，她大幅減少和朋友外出，亦未能出外旅行。何女士時常擔心自己和家人染疫，對防疫措拖不敢鬆懈，增添不少壓力。她飽受情緒困擾，出現焦慮徵狀；自覺焦慮影響了日常生活，於是到診所求醫，經轉介至職業治療師。

對高血壓糖尿有幫助

職業治療師建議她練習健身氣功八段錦來紓緩情緒，指導她在網上學習，再按照治療師訂下的計劃，在家中慢慢練習。就這樣，何女士每天練習，1星期後焦慮情况改善，不再時刻擔心自己染病。

什麼是健身氣功？「氣」是指促進體內活動的能量，是構成生命的最基本物質，能促進臟腑及經絡功能。按中醫理論，氣功是能夠調理身體、呼吸及思想的身心訓練技巧，令氣在經絡中運行得更好，有助預防和治療疾病。健身氣功是注重養生、防病的自我鍛煉運動，旨在放鬆身心，因此動作通常比較柔和及平穩。練習過程要調整呼吸，最常用丹田呼吸法（又稱腹式呼吸法），即有明顯腹部活動的呼吸模式。同時，亦需要調節心神，包括集中注意力；大部分調節心神的練習與冥想相似，因此健身氣功也被視為冥想運動。

健身氣功已逐漸獲得科學數據支持，證實能改善身心健康。現時，研究方法主要是以觀察練習健身氣功期間或之後的生理和心理變化，亦有不少研究利用健身氣功作臨牀試驗，治療各種疾病，包括肌肉骨骼疾病、紓緩疼痛及增強肌力等。同時，氣功對哮喘、高血壓、消化性潰瘍和糖尿病等慢性病亦產生正面作用，亦能治療精神疾病，包括情緒障礙和認知障礙。

柔和8招 易學易做

健身氣功動作柔和，適合各年齡的人。在眾多健身氣功中，八段錦十分普及，由8個獨立、流暢的動作組成，每個動作伸展身體不同部位，從而達到身心調節和強身健體的效果。由於八段錦只包含8個簡單動作，對練習者的體力及認知需求較少，易於學習。

在應付新冠疫情方面，健身氣功扮演什麼角色？研究認為，練習健身氣功時，透過集中注意力可減低對厭惡思想的反應，從而調節情緒。此外，氣功亦有助調節「下丘腦-垂體-腎上腺軸」、平衡自主神經系統、改變邊緣系統功能，以及與炎症反應相關的基因表達。健身氣功幫助減壓之外，亦能強化呼吸肌。研究指出，練習氣功時運用丹田呼吸法，能增加隔膜活動，加強呼吸肌力量；最重要的是健身氣功能增加免疫細胞量及活動；研究人員觀察到，實驗對象練習健身氣功後，免疫球蛋白有所增多。

研究：較少呼吸道感染病徵

雖然臨牀方面，未有太多關於健身氣功幫助新冠患者的研究；但學者一直研究如何利用健身氣功預防呼吸道傳染病。研究顯示，接受健身氣功鍛煉的人對比起沒有接受的人，明顯地較少出現呼吸道感染病徵；而每周練習至少1次的人，感冒和流感與練習頻率之間呈現了很強的反比關係。嚴重呼吸道感染可導致呼吸功能下降，患者需要接受復康訓練。現時，呼吸道感染的復康上應用健身氣功的研究不多，但有研究指出，健身氣功可以促進患者從呼吸系統疾病導致的呼吸功能受損中康復過來。例如，改善慢性阻塞性肺病患者的肺功能。

此外，研究顯示，練習健身氣功（尤其是八段錦和易筋經）可以提高運動能力及改善生活質素。根據上述研究，健身氣功或能幫助預防新冠病毒，亦有助新冠患者鍛煉肺功能，加快康復。

文：曾永康（香港理工大學康復治療科學講座教授及系主任）

編輯：梁小玲

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