奧運知多啲：獨木舟賽靜水鬥快 激流穿越障礙

【明報專訊】奧運獨木舟分2個比賽項目：獨木舟靜水競速賽（canoe sprint）及獨木舟激流障礙賽（canoe slalom）。比賽再細分為K1、K2、K4、C1與C2，數字代表參賽人數，K代表賽艇（kayaking，K艇），運動員使用雙槳葉的獨木舟槳；而C代表加式獨木舟（canoeing，C艇），運動員使用單槳葉的獨木舟槳比賽。以下是比賽資訊：

■獨木舟靜水競速賽

金牌：12面

項目：K1（男/女200米、男子1000米、女子500米）；K2（男子1000米、女子500米）；K4（男/女500米）；C1（男子1000米、女子200米）；C2（男子1000米、女子500米）

日期：8月2至7日

地點：海之森水上競技場

賽制：率先衝過終點的運動員獲勝

■獨木舟激流障礙賽（已結束）

金牌：4面

項目：K1（男/女）、C1（男/女）

日期：7月25至30日

地點：葛西獨木舟激流迴旋中心

賽制：賽道包括18至25個障礙門，每個門由兩根懸掛的細桿組成。上游與下游的門分別為紅色與綠色，運動員需要從上游划至下游，每觸碰障礙物一次會加罰2秒，遺漏穿越障礙門加罰50秒。最後計算總時間，時間最短者勝出