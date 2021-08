網上珠寶拍賣 逆市熾熱 無瑕巨鑽 近億加密幣成交

The Star of the Season——規格:100.10卡梨形鑽石D色內部無瑕。成交價:1640萬美元(約1億2749萬港元)。特色:此品在1995年5月於日內瓦蘇富比成交,可見多年來梨形鑽石吸引力和價值不減。(拍賣行提供)