涼感科技：衣料加礦物粉涼浸浸

【明報專訊】近年市面上出現了不少標榜「涼感」的衣服。理大紡織及服裝學系副教授葉曉雲表示，要達到涼感可以有多種做法，例如在衣料加入礦物粉，利用傳導方式帶走熱，情况就好像將金屬匙羹放於熱飲內，熱力隨金屬傳導散走。但當到戶外逗留比較長的時間，身體溫度與外面溫度相差變小，身體透過傳導方式散熱效果會沒那麽明顯，涼爽感覺就會不大，甚至消失。

Intertek紡織及鞋類技術經理呂晶則表示，各個品牌有自己的衣料成分組合與後處理的技術，也分別為其「涼感」技術命名，但實則大同小異。不少品牌會委託獨立公證行，做多個指標的測試，但一般並不會把這些數據公開，難以透過公開資訊，例如標籤，獲悉或比較哪種衣服比較「涼」，一般人只能透過品牌聲稱的功能，以及用家評價來做選擇。

加銅線銀線抗菌

額外一提，愈來愈多品牌會標榜自家衣服有抗菌功能。Intertek紡織及鞋類高級技術經理趙思敏解釋，汗液裏有水、鹽和皮脂，經過細菌分解後，會產生一種名為異戊酸的物質，並產生汗臭味。如衣料能夠抗菌，就能避免異戊酸的生成，減少難聞的汗味。抗菌也有多種方式，如在紡織時加入銅線、銀線，或加上一些抗菌工序處理，例如在衣物上覆蓋抗菌塗層等。