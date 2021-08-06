奧運玩樂企画（4）空手道 空手道埋身戰 鬥智鬥勇

自小修習空手道的香港新極真會道場長余萬勝，不時想起極真空手道創辦人大山倍達的名言：「沒有正義的力量是暴力，沒有力量的正義是無能。」（蘇智鑫攝）

十字禮：選手比賽前，必須互相敬「十字禮」，同時說「OSU！」以表敬意。而極真空手道的道袍跟傳統空手道相似，但衣袖較短，褲則較長和寬。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】日本武道館昨天成為全港焦點，空手道「形女」劉慕裳出戰奧運空手道女子個人形項目，最終勇奪銅牌，為港爭光！看着她施展剛柔並重、行雲流水的招數，威風八面，會否心思思想參與其中？

作為「奧運玩樂企画」最後一擊的空手道，在香港可學習的流派五花八門，既有傳統的運動競賽型空手道，也有更注重實戰的新興流派——極真空手道，學到的技巧甚至可應用到MMA（綜合格鬥）比賽。到底不同流派有何特色？吸引之處又在哪裏？

極真空手道由日本人大山倍達於1960年代創立。極真空手道黑帶三段、香港新極真會道場長余萬勝解釋，當時大山倍達不滿意傳統空手道流派止步於「寸止」的形式，即選手每次出擊時點到即止，以招式取分，不能全力擊倒對手，於是他創出極真空手道，比賽時以直接擊倒對方為目標。其後再衍生出不同的分支，賽例略有不同，統稱「全接觸空手道」。余補充，極真空手道大約在1990年代中期隨着一群來港居住的日本人傳來香港。現時全世界有逾1200萬名門生，單單在香港的新極真會，練習人數亦超過100人。

不穿護甲 拳拳到肉

道場牆上掛了一面「地上最強空手道」牌匾，要配得起這個霸氣外號，威力想必非同小可。相傳大山倍達曾經徒手砍斷牛角，「我當初也是從傳統空手道學起，後來有次觀看極真空手道比賽，被選手坦克車般的爆發力和耐力吸引了，之後轉而學習極真空手道」，余萬勝不諱言鍾情當中「拳拳到肉」的實戰感。不過高手過招不止是單純打鬥，而要智勇兼備，「就像下棋一般，你要不斷setup很多動作。可能我打你一拳，但重點不是這一拳，是之後的動作，看準你的防備空隙出擊務求『一擊必殺』。所以你一邊打，一邊要很冷靜，保持頭腦清晰」。

極真空手道的基本動作和套路，跟傳統空手道有七成相似，但更注重埋身實戰。對賽方式跟奧運的空手道「組手」極為不同，極真空手道選手可以用拳、腳、膝、肘等出擊，除了一些要害位置如下陰、頭頸、脊椎、膝等有進攻的限制外，其餘地方都能攻擊，但不能推撞或拉扯對方的衣衫；而選手除了護胸、護陰外，其他護具均不准穿戴，余萬勝笑言，「身體就是我們的護甲」。若把對手擊倒至3秒內無法站起，或擊倒對手2次（即使能在3秒內站起），又或在限時內有更多有效進攻的一方為勝方。

禮儀嚴謹 講求不屈精神

極真空手道如此勇猛，對於禮儀卻尤其嚴謹。余萬勝舉例，學員出入道場必須敬「十字禮」，同時說「OSU！」（押忍），當中有「按住自己耀武揚威的心」的意思；賽前要向對手敬禮，賽後也要向對方道謝。「我覺得修習空手道不止是練習技術，其實也是為人的修煉。」極真空手道亦強調頑強不屈的精神——比賽中很少選手會投降，往往會打到最後一刻，「我未見過日本選手投降」。

新手急進易傷 操體能「抗打」

余萬勝又表示，因比賽沒有護甲，所以平日學員除了練習基本功、套路、體能，亦要做「抗打練習」，即訓練以身體承受攻擊，令軀幹變得更強壯。考段亦甚具難度，例如黑帶初段的評核中，受驗者需連續對戰10回合，實在是意志力的考驗！正因如此，曾經出戰MMA比賽的余萬勝形容，修習過極真空手道的選手身體更硬淨、鬥心更強；另外，相比其他武術，極真空手道亦更重視「低掃」（掃踢對方大腿）的技法。

至於新手入門，有什麼要注意？一些人可能會因怕受傷而卻步，余萬勝解釋，平日練習時學員均會戴上拳套和護甲，降低受傷風險；在練習時亦會以輕觸方式出擊，以練習技巧為主，直至比賽前的練習才會真打。余萬勝亦提醒新手練習時必須適可而止，不要太心急、太用力進攻，否則容易弄傷自己；而且要耐心慢慢操體能，才能提高抗打能力。極真空手道也許對學員比較嚴苛，但對於喜愛挑戰意志力和體能極限、鍛煉鬥心，又對實戰武術有興趣者，不妨入門拜師一試。● 奧運空手道小資訊

金牌：8面

項目：男子個人形、女子個人形、男子組手（67公斤級、75公斤級、 75公斤以上級）、女子組手（55公斤級、61公斤級、61公斤以上級）

日期：8月5至7日

場地：日本武道館

賽制：約有80名運動員參賽，每個項目有10人參賽，一項賽事中每個國家或地區只能派出1名選手參賽。空手道比賽分兩大類，「形」是單人比賽，選手展示一整套空手道的預設攻防套路，裁判按照演繹動作的力量、穩定、美感等要素評分；「組手」即對打比賽，選手須擊中對手身體的目標區域來得分，限時3分鐘內得分多於對手者，或領先8分的選手獲勝

文：鄧捷

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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