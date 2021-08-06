勞動化為樂趣 自製葵葉掃把 掃出落葉詩

【明報專訊】在公園掃落葉從勞動角度而言，是件「西西弗斯式」的苦差，一直關注勞工權益的香港藝術家程展緯的聯想卻帶着詩意：「葵葉製成的掃把像把扇，掃地時會揚起微微的風，落葉順着風容易聚成一堆，在地面來回摩擦會發出輕柔的沙沙聲，整件事很美。」

身穿背面印有「灣仔公園駐場藝術家」的T恤，程展緯握着自製的葵葉掃把示範，不費勁地掃着展覽會場展示的枯葉。家住大埔的他，長期在當區做社區研究，是次策劃「大家的掃把」這個社區藝術計劃靈感亦源於大埔清潔工，他們利用葵葉自製掃把、蓑衣啟發了程展緯，「以前在新界區見過清潔工用葵葉掃把，港島、灣仔區可能比較少，會好奇一種較好的工具為何現在較少人用」。上周舉行的「快閃掃葉工作坊」，讓參加者製作掃把的材料也是由大埔相熟的工友割愛，程笑言：「他收藏了百多塊葵葉，很不捨讓了20塊給我，只是當中的一小部分，說付錢跟他買也不願意，無辦法老人家就是這樣。」

把大埔葵葉製成的掃把帶進灣仔區的公園，這地域上的跨界合作，亦是程展緯藝術創作經驗的延伸，他表示，之前已經對掃把這工具有些想法，但一直沒有合適的機會實踐，是次藉由康文署和灣仔區議會合辦的藝術活動「見山不是山」，希望透過藝術的形式，與政府部門探討改善社區現存問題的可能，「政府不同部門有不同制度，因此很難要求他們處理太多面向、太複雜的事情」，他認為藝術是個很好的渠道去整合這些事，亦沒有為這次計劃定下前設，而是在過程中不斷收集意見和檢討，倡議一些新的想法和建議，他坦言「這次合作的康文署團隊十分用心、勤力，但始終要跟署內不同部門溝通、磨合，有一定困難……最終不一定要把建議落實，因為無論成事與否，這過程也會留下一些東西」。

把落葉掃成字句圖案

構想時，程展緯把「大家的掃把」分為4部分，分別是社會創新方案實驗、建構生活常識、職場研究考察及推動改革。社會創新方案實驗也就是這計劃最初的出發點，是希望透過公眾參與，使其對落葉的觀念轉變為景色的一部分，而非單純的垃圾。程展緯指清理落葉原本是公園清潔工最繁重的工作，掃走不久後，樹葉仍會不斷掉落，「如果在每個公園也放置一把公家的掃把，大家都能拿來掃地，用落葉創作一些圖案、字句，例如『某某愛某某』那些塗鴉，在玩樂的過程中，不消一會便能掃完，而且樹葉自然與膠樽、紙盒等其他垃圾分開」。他認為當落葉藉由藝術形成，成為遊戲、娛樂的一部分，掃地的心態亦會由一份痛苦的工作變得有趣，既能減輕清潔工的工作量，也是人與人展開交流的契機，「看見你拿掃把的手勢不對，他們（清潔工）會主動過來教你用」，透過掃把這工具，清潔工與公眾兩者的關係變得平等，亦從對話中建立起社區內的歸屬感和人際關係。「工友間有很多民間智慧，例如最近在公園遇到一個編織很厲害的清潔工，這些手藝很值得傳承。」在訪問前，程展緯去了一趟灣仔公園，與下棋的伯伯聊天，談及灣仔公園內榕樹的歷史，以及樹上有兩個蜂巢，這些知識是資料、文獻沒有記載的。

上周的快閃工作坊亦是社會創新方案實驗其中一環，參加者先學習自製葵葉掃把，製作過程不到10分鐘便完成，一行人帶着自製掃把前往灣仔公園掃地，又利用落葉砌出「請保留公園葵葉做掃把」的標語。公園這空間在不同時間有固定的使用者，程展緯稱，原定活動在周日舉行，但因顧及休假的外傭會在樹蔭下席地而坐，把工作坊改期至周六。「有捉棋伯伯投訴說掃地揚起很多灰塵」，程認為是近年政治上世代對立所致，見到一班年輕人走進來有所誤解，「事後我們檢討在灣仔公園放兩把掃把便夠，同時有10把掃把太多了，掃地時會很嘈吵」。他指實驗就是需要不時檢討和改進方案，因此本周六的工作坊會把參加者分散至公園不同的位置，而非同時在榕樹附近，亦會讓參加者用落葉堆砌自己想表達的字句、圖案，較對上一周有更多創作的元素，更貼近原先的構想。

改善工具減清潔工勞損

「有些參加者沒有砌什麼圖案，單純掃地的過程也覺得很治癒，因為用葵葉掃把掃地時會有聲音，透過身體實際感受勞動是不同的體驗。」程展緯以從事藝術的角度來看，身體的經驗尤其重要，他在過往的藝術行動中，如在大埔街市考察清潔工的工作、為藝街館保安爭取座椅等，都一直身體力行，透過勞動體驗了解勞工階層中存在已久的問題。他認為除了完善制度外，改善工具從而減少勞損，也是爭取勞工權益的一環，「外判商提供的工具通常是用料過盛，現時提供的掃把有兩種大小，大把的聽說用蒲枝製成，雖然已改良了很多次，但拿起來非常重，有些清潔工會剪掉多餘的部分，減輕重量」。程表示要清掃整個公園的落葉往往要揮動數百下，不合適的工具會加重負擔，而這些掃把由鐵線重重綑紮，接合位的塑膠套也不利回收，「康文署對回收的概念較食環署好，會認為回收是減廢的一部分，而不是分開的兩個觀念，而且在合約中列明外判商要盡量做到垃圾回收減廢；食環則把潔淨和回收分開看待，認為回收是環保署的工作，垃圾送往堆填區便可」。

程展緯認為既然公園園藝及清潔的外判合約上列明要求做到回收，清潔工的用具回收亦應計算在內，而他改良的葵葉掃把組裝簡單，葵葉能輕易從軀幹拆除，換上新葉便能重用。他又擬研究枯葉的其他用途，例如能否利用在小蠔灣的廚餘回收上，「公園收集的枯葉與街道的垃圾不同，沒有混雜太多其他垃圾，就像街市的發泡膠箱本身會分開存放，不用花額外的工序分類回收」。在是次計劃中職場研究考察的部分，程展緯把葵葉掃把拿給灣仔公園、跑馬地新月花園的清潔工試用，目前反應不俗，認為夠輕巧及掃落葉的效率佳，在遊樂地的軟墊上也合用。他亦希望透過量化勞動來倡議這項目，「每一下掃地像高爾夫球的揮杆，利用統計清潔工的揮杆次數，具體將數字呈現出來才可以提出實質的改變」。

一掃把 連結社區

可是，收集用來做掃把的葵葉並非隨處可得，程展緯觀察灣仔區內公園的蒲葵樹不多，「在灣仔公園只有一兩棵，石水渠街、律敦治醫院附近的小型公園完全沒有，而維園因為地方大，有較多蒲葵樹」，他覺得若某些公園沒有原料就不能做葵葉掃把十分可惜，因此構想把維園成為原材料的主要供應地，具體上如何執行仍有待探討，「除了掃把外，可以想像為來自不同地區的植物標本，如這是來自維園、灣仔公園，甚至大埔的葵葉，這種地區上的連結亦很有意思」。

然而葵葉也不是萬能，只能掃走乾燥的枯葉，在雨天時較難掃走沾濕的落葉。程又稱，各個公園不同地形會影響工具的結構，如大埔的鐵路博物館有很多石塊，清潔工製作較疏的掃把將枯葉挑起。在建構生活常識的部分，他希望透過研究掃把的物料和公園的不同植物，和剛剛由市民參加組成的20人研究團隊，把創意運用到改善各種工具之上。雖然以往有做過掃把相關的研究，但他也有碰壁的時候，「因為葵葉掃只能把大範圍的樹葉掃成一堆，但寫字、砌圖要用較小型的掃把，我買了一套家用的膠掃把到公園，但清潔工告訴我黑色的膠很難掃」；他又被告知台灣常用的椰棕掃把，因為纖維較密，可以掃起地氈上的灰塵。他從中發現不同物料的功能，「從這個項目在灣仔公園認識了一個尼泊爾人，他向我展示家鄉掃把物料的圖片，因為雙方不知道物料的名稱，透過圖片一來一回地討論十分有趣」。

「見山不是山」這項計劃在下月才正式開始，除了程展緯，參與的藝術家還有許敖山、劉曉江、吳暐君、黃進曦及素黑，相較其他計劃，程形容自己「偷步，提早了開始」，但對研究團隊分工仍然未有很明顯的想法，因為剛過去的工作坊已累積了一些問題要處理。他唏噓表示，原本有份提出這計劃的區議員已離任，雖然對目前的計劃影響不大，未來仍需靠民間自發的力量提出倡議，改善社區。

「見山不是山」網址：bit.ly/3lDsbq9

文：呂晞頌

編輯：蔡曉彤

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