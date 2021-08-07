消費券升級平板 iPad Pro上5G 最強大腦媲美MacBook

【明報專訊】消費券終於到手，是時候換一台效能更好的平板電腦，為工作、學習或娛樂的重要工具升級吧。Apple、Samsung及Huawei近期都推出新版本的平板電腦，而且不約而同地對應觸控筆，亦各有特色。究竟哪一款才適合你呢？

Apple早前發布新一代iPad Pro時，最令果迷驚喜的是它用上去年自家研發、Apple宣稱是全球最快核心的M1晶片，效能可說與MacBook無異！

新機與上代iPad Pro的A12Z晶片相比，效能提升近50%，而8核心GPU的效能亦提升40%。記者以Geekbench 4軟件測試，新iPad Pro於多核心跑分取得7246分，無論是上代iPad Pro（4637分），又或是最新使用Snapdragon 888處理器的一些Android旗艦機（約4000多分）都望塵莫及，可見這枚晶片的威力。新一代16核心神經網絡引擎、高級影像信號處理器（ISP）、統一高頻寬記憶體架構，都令新iPad Pro功效更勝以往。

XDR屏幕體驗萬元級

新iPad Pro有11吋、12.9吋兩個版本，後者配置最新的Liquid Retina XDR顯示器，跟售價數萬元的自家Pro Display XDR屏幕有相若的觀賞體驗。它採用全新mini LED技術，顯示器背面有逾萬枚LED，令全屏幕的持續亮度達1000nits，最高峰值達1600nits，就算在太陽底下都能清晰觀看。Mini LED技術也令屏幕的黑位更黑、白位更白，對比度達1,000,000:1，能捕捉到暗位的層次及微妙細節，在觀看對應HDR的影片或相片（如內置相簿或Netflix的HDR影片）時，還原肉眼所見景象。至於11吋iPad Pro則繼續配置Liquid Retina屏幕，對應高達120Hz更新率的ProMotion、原色調及支援P3寬廣色域等，可以隨時欣賞HDR及Dolby Vision影片內容。

對應Thunderbolt 3 傳送快4倍

新iPad Pro首次支援5G，亦對應Wi-Fi 6。官方宣稱新iPad Pro是同類型裝置中擁有最多5G頻寬，能覆蓋世界各地的5G網絡。新機亦支援eSIM，用家可輕鬆上台，或隨時登記使用不同5G數據計劃。而受惠於M1處理器，USB Type C插口終於對應Thunderbolt 3制式，有線方式連接不同裝置的速度高達40Gbps，比上代快4倍，也因此可使用一系列高性能的配件，包括速度更快的外置SSD硬碟、更高解像度的外置熒幕（例如6K Pro Display XDR）等。

疫下日子，WFH、視像會議成為不少人的日常。新iPad Pro原深感測鏡頭系統，利用「人物置中」技術為視像通話帶來更實用的體驗。它是利用1200萬像素前置鏡頭的超廣闊視野，配合機器學習功能來辨識用家，使用FaceTime或Zoom會議時，系統會自動追蹤用家的臉孔並維持在畫面中間，就算用家走動都會自動跟上，令通話感覺更自然。

■iPad Pro 2021規格

系統：iPadOS 14

網絡：5G、Wi-Fi 6、藍牙5.0

屏幕：11吋 LED （2388×1668／264ppi）、12.9吋mini LED（2732×2048／264ppi）

處理器：Apple M1晶片

容量：8GB RAM（128GB、256GB、512GB ROM）／16GB RAM（1TB、2TB ROM）

鏡頭：廣角1200萬像素、超廣角1000萬像素，前鏡頭1200萬像素

電量：10小時

其他：Thunderbolt 3、LiDAR感應器、4揚聲器系統、錄音室級收音咪、4K拍片

體積：247.6×178.5×5.9mm（11吋）、280.6×214.9×6.4mm（12.9吋）

重量：466g（11吋／Wi-Fi）、468g（11吋／5G）、682g（12.9吋／Wi-Fi）、684g（12.9吋／5G）

售價：$6399起（11吋）、$8799起（12.9吋）

查詢：800 908 988（Apple）

文：JJ

編輯：梁小玲

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