韓風二連擊 高階入門一網打盡

【明報專訊】Samsung今年一口氣推出兩款平板電腦，包括高階的Galaxy Tab S7 FE 5G，以及親民千多元的Galaxy Tab A7 Lite，豐儉由人。

Galaxy Tab S7 FE 5G擁有12.4吋窄邊框屏幕，搭配雙喇叭和Dolby Atmos環迴立體聲，帶來絕佳的影音體驗，也能作為Samsung手提電腦的第二屏幕，提高工作效率。新機支援5G網絡，處理器和記憶體屬中高端級別，續航力上則配備驚人的10,090mAh電池，可長用13小時，也支援45W快速充電，只需90分鐘即可充滿電量。Galaxy Tab S7 FE 5G隨機附送S Pen，毋須另購，備有4096級壓力感應靈敏度、超低延遲和纖細筆頭，書寫舒適流暢；配合Samsung Notes軟件，用家可以簡單將屏幕上的手寫筆記轉換為文字。新機也可同時打開最多3個應用程式，例如一邊寫筆記一邊瀏覽網頁，兼開啟通訊軟件與工作伙伴聯絡；亦可配合Samsung DeX和書本式鍵盤皮套，享受如手提電腦般的輸入體驗。

至於入門級的Galaxy Tab A7 Lite則只支援4G，配備8.7吋窄邊框屏幕，屏佔比達81%，加上雙喇叭及支援Dolby Atmos環迴立體聲，可享受頂級的觀看體驗。新系統改良了操作界面，支援單手操控手勢，讓用家在搭車或外出時輕鬆使用。

至於電池續航力，新機備有5100mAh電池和支援15W快速充電，官方雖然沒有任何續航時間資料，但記者實測大約可使用8小時左右。