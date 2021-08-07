新界面易上手 Android軟件玩過界

【明報專訊】Huawei亦推出新平板電腦MatePad Pro，雖然Google系統已被禁用，但自家的HarmonyOS 2界面也很易上手，看起來與iPad有幾分相似，就連操作方式及設定都非常接近；又可以自行安裝Android APK軟件，有兩家平板的相近體驗。

新機採用10.8吋2K屏幕（2560×1600），提供DCI-P3電影級色域，還內置Snapdragon 870處理器（3.2GHz），性能卓越。對應HUAWEI M-Pencil（需另購，約$548），方便畫畫、文書等工作。雖然港版MatePad Pro不支援流動網絡，但對應Wi-Fi 6，連線速度又快又穩定。7250mAh電池有11小時續航力，亦對應SuperCharge 40W有線超級快充（需另購專用充電器，約$169），支援最高27W無線超級快充及最高10W反向無線充電，加上僅重460g的輕巧機身，非常適合在戶外使用。

■HUAWEI MatePad Pro規格

網絡：Wi-Fi 6、藍牙5.1

系統：HarmonyOS 2

屏幕：10.8吋（2560×1600／280ppi）

處理器：Qualcomm Snapdragon 870

容量：8GB RAM、256GB ROM（支援最高256GB NM Card）

鏡頭：1300萬像素，前鏡頭800萬像素

其他：Harman/Kardon certified、HUAWEI M-Pencil

體積：246×159×7.2mm

重量：460g

售價：$5288

查詢：8128 8810（Huawei）