星期日現場：「偷偷看李慧詩備戰」 來自香港的東奧義工

【明報專訊】東京奧運將於今晚閉幕，香港運動員這趟旅程收穫1金2銀2銅（未計今日李慧詩賽事），獎牌數量之多破香港紀錄，網民也興奮高呼「我係香港人呀 hi！」。過去兩星期多，就算隔着電視熒幕追看奧運，已教身處香港的觀眾興奮不已；身在日本現場的奧運義工邵翠姿（Catherine）親眼見證香港運動員出賽，則感受更深，因為這場奧運對香港和日本都意義非凡。

Catherine在名古屋居住16年，已獲日本永久居留權，記者問猶如半個日本人的她，比賽時支持日本還是香港隊，「當然是香港隊呀！但日本對其他國家就肯定支持日本」。她在香港土生土長，父母均是香港人，她讀完中學後到澳洲升學，大學畢業那年遇上2000年悉尼奧運，當時已想報名做奧運義工，但因為要應付畢業考試而無奈放棄，直到畢業後到日本生活工作，20年後再遇上東京奧運。「我想把握這次機會，實踐自己夢想」，但Catherine說自己不算是運動迷，只是平時有跑跑步，也跑過名古屋女子馬拉松。由知道日本成功申辦奧運開始，她就念念不忘想做奧運義工，只因覺得機會難得，很想成為這場世界運動盛事的一分子，也想趁機回報這片土地，「在這裏住了16年，對這個國家有感情，我在日本有困難的時候有不少日本人幫過我，所以我想以自己能力，為這個地方做些事情」。

回報這地方 做八萬分之一

奧運義工沒有薪金，每天只包1000円生活費（約70元港元）和一張飯券，申請時大會列明義工自己要自行負責住宿，Catherine亦預留約一萬港元作酒店費。但想成為奧運義工也絕不容易，申請者要面試遴選，列明自己的技能和參加目的，在約20萬人的申請中，大會最後挑選出8萬人。Catherine笑說自己除了落場跑之外，開放申請的義工她也幾乎全報名了。除了比賽義工，她還擔任傳遞聖火時維持秩序的義工和開幕典禮中帶領各國選手出場的舉牌手（Placard bearer）。舉牌手的選拔更嚴格，大會以「diversity」和「inclusion」為原則，在約3萬個申請者中挑選50人，Catherine說這屆是第一次公開招募舉牌手，50個幸運兒來自日本不同縣市，有不同職業和年齡，當中還有前日本奧運代表，只有她和另一位來自美國的女生是外國人，令她成為唯一一位帶領選手踏上奧運夢台的香港人，「奧運裏最深刻的，當然是我有份帶領國家出場參加開幕禮，因為真的好難得」。

樂做舉旗手 綵排日行1.5萬步

在開幕禮中，Catherine身穿黑白色格紋表演服，雙手握着寫有非洲國家幾內亞英日名字的介紹牌進場，身後兩米跟着一位幾內亞選手，和一位代為揮動幾內亞國旗的義工，Catherine對這個只有一名選手的國家印象深刻：「幾內亞在奧運前3日宣布因為疫情退出，但在開幕前一晚，又突然宣布參與。」除了幾內亞，她還帶領波蘭和乍得的選手進場。為了準備開幕禮，她在奧運前一個月特地從名古屋搭新幹線到東京打疫苗，開幕禮7天前就開始綵排，在會場內來回試行，每天走15,000步。東京奧運在疫情陰霾下舉行，大會對選手和義工的防疫要求也更為嚴格，無時無刻戴口罩是基本，Catherine說可惜大會不容許義工與選手接觸、聊天、拍照，要保持兩米距離，所以見到香港運動員也不可以打卡集郵。

李慧詩在上周出戰場地單車爭先賽和凱林賽，Catherine亦有幸在現場目擊戰况，「睇咗兩場比賽，覺得她的爆炸力好厲害！能夠親眼看到她比賽真的好興奮」。但她笑說不敢與李慧詩「相認」，怕打擾李慧詩備戰，只在旁偷偷觀看練習。Catherine在比賽前一周就到達伊豆單車館，擔任競技營運義工，由於選手在賽前會到單車館練習、熟悉場地設施，她要負責接待國際競技聯盟的工作人員及國際裁判，幫忙列印比賽時間表，檢查選手、觀眾入場證件等。但原來奧運義工的工作，在更早之前就開始籌備：「我們4月時過來做test event，來了兩天。」大會找來前奧運選手鈴木光広做模擬比賽，確保比賽場地順利運作，Catherine當時幫忙錄製類似足球VAR的比賽片段，測試軟件技術。

在不安之中希望

奧運落幕在即，Catherine回想這年沒有觀眾的奧運仍難掩感動，因為日本這一路走來不容易，「這一年有很多人因為疫情失去摯愛……加上日本國內，對這次疫情中舉辦奧運，其實有很多人都不贊成，但大會在疫情中仍然願意舉辦這次奧運」。奧運前夕，日本國內對奧運的反對聲音遠遠大於支持，一來覺得政府應該把舉辦奧運的資源，用作支援因為疫情失業、失去親人的國民，或者重建受3．11大地震影響的地區，二來擔心奧運會加劇本土疫情。「我認識我身邊好多朋友，他們對今次舉辦奧運，未開幕之前他們都覺得不應該舉辦，但奧運一開始，尤其是他們知道我很積極參與，他們都留言給我，說覺得好感動。」日本和香港一樣全城投入比賽，支持自己國家隊，身為居於日本的香港人，Catherine深信奧運對這兩年陷入低谷的全世界，也有正面意義，「我想做奧運義工，想在這個國家，在這個艱難的時候，帶給世界不同的人鼓勵，希望大家有生氣、希望」。

文˙朱琳琳

圖˙受訪者提供、資料圖片

編輯•劉子斌

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