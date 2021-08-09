三人談：豁達面對死亡 視另一旅程開始

【明報專訊】走過人生上半場，親朋好友甚至自己，也許都曾與死神交過手，死亡再也不是遙不可及。面對死亡，我們該如何調整心態？

盧炳松以基督徒觀念看死亡，認為死亡是另一旅程的開始，毋須害怕。梁萬福作為老人科醫生，見盡生離死別，深明生老病死，本是平常。馬傑偉近年探索心靈，紓鬱解結，練就出豁達的生命觀。談死亡，談臨終，3人看得雲淡風輕，從容自若。

梁：梁萬福 馬：馬傑偉 盧：盧炳松

盧：我已盡量完成自己的願望，兩個兒子長大了，不用我管，媽媽去年走了，爸爸98歲。現在我正寫一本書，談自小隨爸媽在街頭打滾學到的街頭智慧，談自己做公關、記者的體會，寫了5萬字，是我好大的夢想。

馬：我（的心願）也在這幾年間做晒喇，和媽媽、妻子、女兒修補好關係。

梁：我每天都預備會死。曾經與善寧會搞分享會，我說自己今生無悔，即使突然離世也不後悔。盡好每天應盡的責任，每件事也對自己負責，也許會有掛慮，但這些掛慮要放下時，就能隨時放下。看見不少臨終病人，到最後一刻還說要醫病，就是因為放不低。

盧：你做咁多善事，梗係（無悔）啦。我一早告訴家庭醫生，我不用急救，時間到就走。現在盡量不欠人，要解的結，要還的人情債，我也處理好了。我退休幾次，人家請我食飯，到我退休不成再去工作，都有人來追債，講笑說我「呃飯食」，最後在領展退休時，我就叫大家不要請我吃飯，我逐個請，咪唔欠債囉！

「沒人約吃飯」的領悟

談到退休經歷，3度放下高薪厚職的盧炳松，對人際關係體會尤深。馬傑偉也想起一名朋友說退休後「沒人約吃飯」的經歷。

盧：我第一次退休時好慘，本來任職可口可樂大中華區對外事務副總裁嘛，畀好多生意別人做。一離職，人家在街上碰見我，竟然別過臉去。有人還說你唔好搵我，有事我搵你，都幾難受。那時我才40幾歲，去打golf，人家講孫，我講個仔，唔啱key，咪自己出返嚟開公司。

馬：我朋友也有相似經歷，他本來是亞太區總裁，人們爭着和他吃飯，退休後此情不再。有次他把卡片一張一張翻出來，致電給他們，但沒人理他。還記得他說，以前人們爭着和我吃飯，我秘書要排時間，怎麼退休後，人家會擋我？

盧：人家「搏殺」緊，你打畀佢，秘書都擋你啦。所以經歷第一次退休後，就知道不可期望太多，以前人家找你不是因為你，是因為你所屬的公司、你的職位。很現實，但一定要接受。（有無嬲這些人？）我無嬲，找到最後就知道誰是朋友。

馬：我朋友也說，100張卡片，有1個人肯同你食飯，那人就是朋友。丟掉title，食飯性質不再一樣，和別人交往，是因為他對你有興趣。我舊工作那邊的人仍有聯絡，但退休後我也開拓了一班新朋友。

盧：對，要發掘新圈子。