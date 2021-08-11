私人會所打破常規 共享多元有趣文化

整個會所內擺放了很多中世紀的經典設計，例如在The Reading Room內，可以找到向設計大師經典作致敬的Ardea armchair（粉藍色椅子），為會員塑造舒適的閱讀環境。（會所提供）

天花上的詩意：會所設有8間獨特設計的私人套房，當中一間以美國童書作家Ludwig Bemelmans為主題；會所找來本地藝術家Carol Mui合作，於房中手繪一幅天花壁畫，靈感源自Bemelmans生活的巴黎地圖，讓大家詩意地想像，在失眠的時候用電筒在這張貼在天花板的巴黎地圖展開探索。（會所提供）

以傳奇酒店The Carlyle為靈感，Carlyle & Co.會所透過枱燈標誌作為連結，向當中的爵士樂餐廳Café Carlyle的標記燈具致敬，代表紐約時尚而迷人的活力。仔細看，會發現枱燈標誌內隱藏着兩個人的側面，呼應會所提倡人與人聯繫的概念。（會所提供）

會所位於維港文化匯的核心地段，坐擁維港景致的戶外露台是賣點之一，是欣賞日落、放鬆及享用雞尾酒的好地方。（會所提供）

會所除了提供獨立的中式餐飲服務，更特別迎合香港人的習慣喜好，在連接Dining Room的The Games Room內，加入麻將設備，讓會員在食飯前，先攻打四方城。（會所提供）

【明報專訊】印象中的高級私人會所，是個講求階級的地方。沒有尊貴的頭銜，相信也跨不進那高高在上的門檻。然而，近年全球的私人會所文化卻逐漸打破慣例，以多元文化作招徠，深受年輕才俊及文化創意人追捧。香港瑰麗酒店集團旗下的私人會所Carlyle & Co.，正主張這種新思維，藉此吸引擁有不同個性、專長、興趣與經歷的人聚在一起，共享多元文化空間。

跟隨Carlyle & Co.的董事總經理Jonathan Frolich走進會所，奢華佈置、體貼服務一如預期，意料不到的是，當中還有着一份親切感。除了那熟悉的維港景致予人「home kong」的感覺，還因為當中講求的細節與香港本土色彩。

甫走入直達會所樓層的升降機，就被那以枱燈標誌取代刻版數目字的樓層按鈕吸引，這充滿特色的細節，似乎已率先預告Carlyle & Co.是個年輕、充滿趣味的私人會所。啟發自紐約傳奇酒店The Carlyle，那兒多年來都是一個文化的地標，聚集了很多不同背景的人，而Carlyle & Co.擔任的「角色」，便正是在香港聚集一班有趣的人，為他們建立互相交流的空間。「會所將無數不同的事物融合在一起，我們為會員提供不同的體驗，使他們能夠體驗和學習新事物，並與志同道合的人建立聯繫。」Jonathan Frolich說。

有別於香港一般高級私人會所，Carlyle & Co.並不會考量會員的背景或職業，而是根據會員的個性、愛好、興趣和故事來管理他們的會員社區，「建立一個社群是我們的核心價值。他們不但是有趣的人，同時還對這個概念感到興趣。這些人不需要向任何人證明什麼，但可以作出貢獻與分享。」

Jonathan Frolich補充，集團着力將紐約The Carlyle酒店的多元化特色在香港展現，正是因為看中了港人的視野，「我們認為需要把紐約市文化扎根在其中，並選擇在一個合適的城市把概念呈現而出。香港正擁有建立私人會所的成熟環境，而事實上，這裏亦是能夠接受這種新穎意念的地方」。

隱世書店合作 策劃圖書館

共有3層的Carlyle & Co.，佔地達25,000平方呎，設計由Studioilse的設計師Ilse Crawford一手包辦，裝潢融入紐約The Carlyle酒店的獨有格調來增強凝聚感，各房間亦因應會員的不同需要和目的而設，例如會所內便設有一個「小型圖書館」The Reading Room。對於「小型圖書館」，記者有點訝異，難道他們不知道很多人常把香港形容為「文化沙漠」，而閱讀亦不是受港人歡迎的活動？Jonathan Frolich表示：「我們的會員是一群尋求新觀點的人，他們想要接觸新事物並在文化領域上得到啟發和挑戰，所以我們的圖書館，是一個讓他們學習、探索的地方。」

The Reading Room背後是與香港隱世書店Bleak House Books合作精心策劃，就像一個收藏稀有而獨特書本的寶庫。「這裏反映我們對多元的自由態度和熱情；當中有經典小說、詩集、回憶錄、傳記、地方文學，內容涵蓋科學、藝術與設計等，並由不同年齡、性別、種族和階級的作家撰寫。」在表面奢華的高級會所內設有一個高質的詩意空間，除足見集團的文化修養與文學品味，他們說要建立多元文化空間亦絕不是空談。

黃志淙 伍常 劉偉民助陣交流

Carlyle & Co.另有各式專門為會員而設的體驗及活動，包括藝術、品酒與音樂等主題範疇，並請得多位香港著名文化人助陣交流，像是藝術愛好者Heiman Ng（伍常）、香港酒評人協會主席Ronny Lau（劉偉民）以及文化評論家兼DJ黃志淙，對於一眾「文青」來說，這些熟悉的名字，確實帶有一種親切與吸引力。

● 會籍資料

33歲或以下入會優惠

Carlyle＆Co.的會員不分年齡、性別或職業限制，會員入會費為$88,000，月費$2400；33歲或以下設有優惠，會員費只需$40,000，月費每月$1225。會員若想使用Club 53的泳池及健身中心，每年就要加付$21,000。3層會所佔地25,000平方呎，當中提供的設備包括獨立餐飲服務、酒吧、音樂室、圖書館、閱讀房、酒窖、大廳、私人理髮店和裁縫服務等。

● 查詢：Carlyle & Co. 3891 8900

文：劉詩言

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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