展覽推介：Memphis 40周年回顧 功能以外的趣味設計

【明報專訊】除了兩者都是以意大利為基地外，Gio Ponti看似與Memphis Group無直接關係。但始於1980年末1981年頭的Memphis Group，以反思當時工業化及功能先決的設計主流為本，其主力成員Ettore Sottsass亦深受Gio Ponti啟蒙。如當時Gio Ponti的作品以輕巧為依歸，Memphis Group笨重而七彩的設計，正好是一個對立理論，讓人反思「設計」本身這個概念。

由Ettore Sottsass、Michele De Lucchi等設計師發起、今年正值40周年的Memphis Group，整個設計運動壽命不算長，只有7年。設計以反功能為本，由幾何形狀組合而成的雕塑外形及七彩撞色的膠面層板為簽名式特徵，其影響力卻不亞於Bauhaus，與時裝界亦有所關連。已故時裝設計師Karl Lagerfeld早於運動初期的1982年便購入作品。今年時裝品牌Saint Laurent亦在法國右岸店Rive Droite舉行小型致敬展，沿用Memphis的經典幾何及色調推出服飾系列。

但要數最矚目的回顧活動，是由德國設計博物館Vitra Design Museum舉辦、Dr. Mateo Kries策展的Memphis：40 Years of Kitsch and Elegance。展內可以看到經典作品，如運動主腦Ettore Sottsass的Murmansk果盤，Michele De Lucchi的First椅子和Martine Bedin的Super枱燈，亦有一系列照片及設計手稿，讓人探索設計除了功能，幽默及趣味的人性功能亦不可或缺。

■Memphis：40 Years of Kitsch and Elegance展覽

日期︰即日至2022年1月23日

網址︰www.design-museum.de

文：Dawn Hung