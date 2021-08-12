style hub：擁抱陽光沙灘斜孭袋

【明報專訊】疫情一波接一波，尤其最近的delta變種病毒更令人聞風喪膽，原以為距通關外遊的日子不遠，此刻卻只能再次收拾心情，繼續耐心等待。

當人們感到外遊恍如隔世，行李箱品牌Rimowa卻不能混混沌沌的等待疫情完結。品牌去年推出了Rimowa Personal迷你版的行李箱斜孭手袋，見到快時尚品牌爭相推出類似產品，就知這袋款的受歡迎程度。另一個同樣自去年面世的Rimowa Never Still系列，最近則再獻新猷，推出新系列Crossbody Flap Bag斜孭袋（圖1，$7320），袋款是近年大熱的半月形，皮革袋蓋同樣壓印品牌的標誌坑紋，磁力袋扣方便開合，背面則設有額外的拉鏈間隔，具有3種配色選擇，包括全黑色及兩款特別版季節限定配色Mango Sand陽光橙和Cactus Sand墨綠色，皮革部分為限定配色，袋身則為淡灰色帆布，配襯休閒時尚。同系列亦推出Mango Sand陽光橙色的大型tote bag（圖2，$9850），附有行李牌，可作肩袋或手袋使用。

●查詢：Rimowa 2525 2780（置地廣場店）

文：溫兆明