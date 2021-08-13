藝術館展珍藏 明朝遺民歸隱澹泊以畫明志

【明報專訊】至樂樓收藏的畫作，以明朝遺民作品聞名，其收藏標準以畫家品格為先，為收藏界佳話。2018年至樂樓第一次捐贈355件藏品給香港藝術館，亦曾辦過兩次展覽，今年再捐贈8件畫作。香港藝術館首席研究員司徒元傑說這是至樂樓的珍藏，對方也願意慷慨解囊，最重要還是大眾可從畫家身上學習文人雅士的風骨。

至樂樓主人、已故的何耀光是傳奇人物。香港藝術館首席研究員(至樂樓及吳冠中藏品)司徒元傑介紹說，何耀光白手興家，創立福利建築公司後，承辦不少醫院的建築工程。最為人稱道的是石硤尾大火後，他是首批為政府興建臨時房屋及徙置大廈的承建商之一，安頓冬天無家可歸的災民。而他早年有件收藏品，是清代書法家伊秉綬的對聯作品，共寫8個字：「為善最樂」及「讀書更佳」，而至樂樓也因而得名。何耀光收藏的準則，是「先人品而後藝事」，要看藝術家是否具備忠義仁孝。

司徒元傑帶眾人入展廳時，先往櫥窗看明代畫家仇英的《春龍起蟄圖》。仇英與沈周、文徵明、唐寅並列「明四家」，他的畫作真迹流傳不多，司徒元傑說何家的人非常喜歡這件作品，所以第一次捐贈時未有捐出此畫作。此作屬於「起蟄圖」類型畫題，傳統上用以表現時令變更，司徒元傑說香港很多人對驚蟄的印象是打小人，但其實是春回大地，萬物復蘇的時候，看此畫可以想像冷暖空氣交鋒之中，出現了一條翻騰的龍，強風捲起海浪，吹得樹木枝葉搖擺不定。畫中有兩個人物，在樓房平台的人衣袖被吹起似乎有點驚怕，另一人在上層憑欄遠眺泰然自若，這部分獲清朝皇族成員、藝術家的溥儒讚賞說「氣韻生動」、「人物筆法似工而實放，似細而實遒」。

誇張畫法 戰亂尋親顯孝心

說到作品如何見到畫家的高尚品德，必要提明末清初畫家黃向堅的《尋親紀歷山水圖冊》，圖冊共12頁，司徒元傑娓娓道來故事︰「明朝覆亡後，黃向堅去尋找失聯的父母，沿中國西南地區走路到雲南再回到蘇州，共走了一萬多里路，花了一年半的時間。」他說整個圖冊的目標是要突顯畫家尋親的艱苦經歷，所以在作畫中可能用了誇張手法，描寫遇上外族、戰亂等危機，強調自己盡孝之心。而畫中有黃向堅來回蘇州與雲南所見的山水奇景，其中一幅畫上的款識寫道︰「下諸葛嶺，鳥道迂回。危磴逼窄，俯臨大溪。水勢洋溢，不敢注目。彳亍之艱，於斯尤甚。」如此生動的記載、故事與畫風，讓此圖冊成為畫壇佳話。據指何耀光特別喜歡這份作品，因他自幼父母雙亡，未有機會回報親恩，他重視孝道所以也珍重此圖冊。

戴笠獨釣 自我寫照

至樂樓的藏品之中，最著名的是明末清初時期明朝遺民的作品，不少畫家以作品明志，正符合何耀光的收藏標準。其中有四僧，分別為弘仁、髡殘、朱耷（八大山人）和石濤，均因明亡而出家，他們的作品至樂樓均有收藏。今次至樂樓捐贈了髡殘的《雨花木末圖》，未來或能與弘仁的作品並列展示，讓司徒元傑想到著名中國畫家吳冠中對兩人的評語︰「他說看弘仁的畫好像看瓷器，看髡殘的畫好像看陶器。」這並非指弘仁的畫比髡殘的好，反而是各有優美的地方，司徒元傑解說：「看瓷器你看到其清雅，看陶器你看到其古樸，是一種美感、美學。」展品為其晚年之作，筆墨蒼勁，司徒元傑特別提到要注意畫中的點苔技法（即墨點的運用）。髡殘的故事也相當精彩，他生逢動亂時代，因明亡參加抗清，失敗後出家。畫中左下方有人戴着笠帽獨釣，或許是髡殘歸隱大自然的自我寫照。

另一畫家顛道人作品極少，其畫作《山水冊》風格特別，司徒元傑說︰「那時候畫到像航拍的角度是很厲害的，因為他要憑想像去畫。假設他站在其中，他要想像自己飛到不知多少米高，看見的景象應該是怎樣的呢？然後他再根據實物實景組織畫作。當然他可能參考了前人的畫作。」畫中見俯瞰式的環山島嶼，在昔日的水墨畫中相當少見。顛道人生平資料極少，行蹤飄忽，相傳亦在明朝滅亡後成為道士。畫家張大千認為其作品兼有上文提到的四僧之長，司徒元傑解釋︰「4個和尚的畫作風格都是比較飄逸、雅淡的，他也類似。四僧在當時是名畫家，也影響了不少後輩，而顛道人也應該是佛道人家，可能都喜歡這樣的風格。」

結合文學與畫作 呈現理想社會

展廳中有明末清初畫家高簡的作品，《寫陶潛詩意冊》是依陶潛的《桃花源詩並序》等畫成的作品，文中有句︰「林盡水源，便得一山，山有小口，彷彿若有光。便舍船，從口入。初極狹，才通人。復行數十步，豁然開朗。土地平曠，屋舍儼然，有良田美池桑竹之屬。」畫作正好呼應此段文字，司徒元傑說兩頁分別呈現了桃花源外和桃花源內的風景，第一頁是仰視左上方洞口的角度，而第二頁是俯瞰屋舍儼然的角度，他續說︰「這作品結合了文學和畫作，很有意思。」藉描繪陶潛詩歌的詩意，呈現理想的社會和境界。

高簡的《江山不盡圖》則更精彩，山水長卷描畫四季景色，連綿不斷，館方特意製作動畫，突出畫中細節如何見季節更迭。司徒元傑的話引領記者們的眼睛在畫作中穿梭︰「春末的部分會見到桃花杏花，到夏天時荷花開了，天氣熱時人們打開門窗納涼，再到秋天時樹葉變得枯黃，人們上山登高，就是所謂的秋山行旅。」至於冬天部分可見大地初雪，旅人忙於卸貨歸家，人流稀少，此部分在牆上動畫得見，想看完整的真迹要等日後的展覽了。

是次為至樂樓捐贈珍品而特設的臨時展覽，展品中尚有蕭雲從的《山水冊》，以及普荷的《山水行草書詩合冊》。現時香港藝術館接收的至樂樓捐贈藏品，由2018年時的355件，增至現時的363件，司徒元傑形容至樂樓「化私為公」。為了普及中國水墨山水畫的美學，以及至樂樓藏品畫家澹泊明志的境界，館方特意製作了動畫和片集介紹更多展品。司徒元傑念念不忘介紹的還包括程邃《讀書秋樹根圖》的枯墨技法，朱耷簽名中「哭之」和「笑之」的密碼，鄺露守城失敗絕食並抱琴而死的典故等。同時香港藝術館亦與外國藝術館合作，將有60至70件至樂樓的珍藏展品會於年尾借到巴黎展出。

● 至樂樓藏中國書畫第二次捐贈珍品展

日期︰即日至8月29日

地點︰香港藝術館3樓外銷藝術廳（尖沙嘴梳士巴利道10號）

網址︰bit.ly/37th4rm

文：胡筱雯

圖：香港藝術館提供

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

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