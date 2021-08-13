藝文青：捲進海的黃南瓜還值錢？

【明報專訊】近日網上到處都見人貼出自己和波點黃南瓜的合照，這個黃南瓜是著名藝術家草間彌生的作品，也是瀨戶內海的著名地標，最近因為颱風來襲，比人還要高的黃南瓜被捲進海中，從網民影片所見黃南瓜被浪濤拍打，一直在海岸邊滾來滾去，負責南瓜的直島倍樂生藝術之地（Benesse Art Site Naoshima）已發聲明，表示回收了南瓜殘件，但需時修復。

黃南瓜放置在直島一條橋的盡頭，非常靠近大海，也正因為大海背景與海面倒影而顯得漂亮。它不是第一次經歷風吹雨打，在一些網民拍攝的影片中可見，風暴前夕都有工作人員把南瓜抬走的，今次為何沒有就不得而知了。

網民其中一個話題，是黃南瓜竟然是空心的。反過來想，為什麼大家覺得黃南瓜是實心？筆者猜想是因為草間彌生的作品以密密麻麻的波點見稱，例如她曾經做過一個展覽名為「南瓜鏡屋」（Mirror Room（Pumpkin）），鏡面折射令房間的牆壁、地板和天花板都佈滿黃色瓜皮和黑色波點，所以即使是一件戶外雕塑，也「應該」要裏裏外外都是黑色波點才是啊！

黃南瓜帶動直島轉型

說到南瓜的歷史，1992年直島上興建了結合藝術館與酒店的「倍樂生之家」，1994年舉辦戶外展覽時請來草間彌生參與，剛好她也想嘗試做第一件戶外雕塑作品，黃南瓜就此誕生。當時作品大受遊客歡迎，讓「倍樂生之家」想到發展場域特定藝術（site-specific art），遊客可在島上一邊看風景一邊看藝術品。受煉銅廠污染的直島因此成功轉型為藝術聖地，吸納大量觀光客。

創辦直島藝術商業模式的福武總一郎，說在發展商業時能促進一個地方的文化和社區交流同樣重要，要讓在地的人活得幸福，他說這就是公益資本主義。藝術與資本的關係一直都非常複雜，各種模式也有人認為是借藝術賺錢。去到後來日本有不少地區政府願意撥款舉辦地區的藝術祭，讓鄉村社區發展觀光旅遊業，香港政府也曾撥款2400萬在西貢鹽田梓舉辦藝術節。

創作黃南瓜的草間彌生，現時住在精神療養院，她較小型的黃南瓜作品曾以過千萬港元成交。其實她會介意直島的黃南瓜捲入海中嗎？黃南瓜會不會再展出，還是待草間彌生和倍樂生集團商量了。

文：劉螢