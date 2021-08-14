同場加映：飯煲電磁爐二合一 蝸居好「煮」意

【明報專訊】電飯煲與電磁爐合二為一？令人意想不到吧！Panasonic最新推出的二合一IH電飯煲SR-N101，將這個「不可能」實現出來。它跟普通電飯煲大小相若，容量為1L，但功能多多，除了可以用IH電飯煲煮出鬆軟白飯，更可當作電磁爐烹調各款美味菜式。操作簡易方便，又毋須額外空間收納電磁爐，於有限的廚房空間發揮無限的煮意。

SR-N101利用大火力快速升溫，加上IH磁應導熱令內鍋平均受熱，讓每粒米飯都能均勻受熱受水。而且鍋內有不鏽鋼備長炭塗層，有效保存熱力，使水分穿透米芯，粒粒鬆軟可口。電飯煲預設了多種烹調模式，包括煮白米（標準、精煮、快速）、糯米飯、雜錦飯、粥、雜穀粥、蒸煮、煲湯等。

取起飯煲，則化身成為一個多功能IH電磁爐，採用防滑微晶石面板，防止鍋具滑走。烹調模式備有火鍋、煎、炒及自定義，只需配合適當鍋具便能發揮不同煮意。平坦的鍋底與電磁爐面板緊密貼合，加熱時底部溫度感應器可以準確控制溫度。火力有10段調節，由200W至2000W，可均勻地滲透到整個鍋具中，煎炒更得心應手。它附有兒童安全鎖功能，可鎖定操作面板以免兒童意外開啟。使用時亦設有防止過熱、小物品檢測及鍋具檢測等功能，在沒有鍋具或加熱後沒有任何操作便會自動斷電。

● Panasonic二合一

IH電飯煲SR-N101

尺寸：32.8×27.2×25.3cm

售價：$2198

查詢：2833 0955（信興電器）