養生帖：按穴食療 趕走腰痛

【明報專訊】腰痛發病率不亞於其他常見病。長時間坐着工作、學習和消遣都是主要成因。因為腰部負重過久，引致腰肌勞損、腰椎退化性病變、腰椎間盤突出等。另外，腰痛是許多急性慢性病其中一項臨牀表現，如腎結石、婦科盆腔炎、骨結核、免疫系統有關的風濕病等。

如何在日常生活中保健腰部？脊柱是軀幹重要支撐，而腰椎是活動頻繁的關節，承擔了上半身重量。由於腹部沒有骨保護，只是靠韌帶固定，和腰骶肌肉的牽拉收縮，來協調腰部屈曲、轉動和伸展。腰為腎之府，年老、衰退至腎氣不足，會讓腰痛頻發。用兩手握拳摩擦腎俞、關元俞和命門（圖一），擦至發熱，補腰強腎；亦可點按腳底湧泉穴，讓腎氣、血氣如泉水般湧現。

◆補腎食療

食譜一：

材料：杜仲15克、巴戟15克、續斷12克

做法：水滾後中小火煲2小時

食譜二：

材料：田七5克、雞1隻、紅棗和生薑適量

做法：田七和雞放入煲中（可加適量紅棗、薑，中和田七苦澀味），水滾後改中小火煲1.5小時◆

腰部受了風寒，或自身屬陽虛體質，可引發腰部冷痛。溫則痛減，可以熱敷、拔火罐和艾灸治療；或用手摩擦骶部，俗稱「搓八髎」，擦至發熱，並戒冷凍食物，同時注意腰部和下肢保暖。

若腰部有固定位置痛如針刺，和在夜間疼痛不已，是血瘀的疼痛，可用手指點按「血海穴」（圖二），食療方面則可用田七煲雞，惟孕婦忌用。

勿久坐 後仰伸展 曬太陽

腰痛人士還要注意以下事項：

1.常做腰背肌鍛煉。久坐後，站立走動，或身軀後仰伸展腹部，減輕腰部壓力，並用手掌上下來回摩擦腰椎兩側肌肉

2. 常曬太陽和戶外活動

3.飲食均衡，攝入足夠的鈣和維他命，維持骨骼健康，防止骨質疏鬆

4.有腰椎間盤突出應避免做仰卧起坐

5. 避免身體過重，增加腰椎負擔

6. 坐下時可用合適「咕𠱸」支撐腰部

文：彭捷（香港大學專業進修學院中醫臨牀中心及中藥房註冊中醫）