醫學滿東華：逆轉脂肪肝

【明報專訊】人到中年的郭女士（化名）憂心忡忡地尋求腸胃肝臟科意見，皆因她最近接受超聲波檢查，發現自己患有脂肪肝。她在網上看到，此病可引致肝硬化甚至肝癌，亦與不少代謝性疾病，例如糖尿病及中央肥胖有密切關係。因此希望知道下一步應該怎麼辦。其實郭女士的憂慮並非沒有依據，她需要對脂肪肝有更全面認識。

持續累積脂肪 可致發炎

非酒精性脂肪肝（脂肪肝）是常見慢性肝病，我們從飲食中攝取過量營養時，脂肪會積聚肝臟。香港有超過兩成人患有脂肪肝。而在西方國家，由於飲食習慣等原因，脂肪肝更是常見。單純性的脂肪肝通常不會對身體有嚴重影響，但若持續累積脂肪，可引發脂肪性肝炎，令肝功能受損。而且，如郭女士所知，脂肪肝是肝硬化其中一個常見成因，亦與其他代謝性疾病關係密切。

要診斷脂肪肝及了解其嚴重程度，只靠一般抽血檢查肝功能未必能準確反映，常用檢查包括肝臟超聲波檢查、肝纖掃描檢查及肝臟脂肪可控衰減參數（Fibroscan and Controlled Attenuation Parameter, CAP）。肝臟超聲波檢查主要是用作評估肝臟結構有否異常，而肝纖掃描檢查及肝臟脂肪可控衰減參數則能更客觀地反映肝纖維化及脂肪肝的程度。當然，其他有可能影響此病的因素，例如飲酒習慣、常用藥物、血糖及膽固醇水平等，在評估病况時都必須一併考慮。

藉運動飲食減重 控血糖膽固醇

郭女士在經過一輪評估後，了解到自己患有中度脂肪肝，幸好尚未有嚴重肝纖維化或肝硬化迹象。她若要逆轉病况，為時未晚，而且治療此病關鍵，正正掌握在她手中。我建議她在飲食方面減低碳水化合物及脂肪攝取量，多做帶氧運動，逐步減去至少7%體重，以減少肝臟脂肪積聚及發炎情况。同時，她亦要定期監察並控制已經偏高的血糖及膽固醇水平。雖然在往後日子，郭女士需要下一番苦工，不過為自己的健康着想，她亦決心在下一次覆診時給自己一份滿意的「成績表」。

文：余霆鋒（東華三院副顧問醫生（內視鏡）、腸胃肝臟科專科醫生）