Bulletin：滑板體驗館 踩住板賞限量板鞋

【明報專訊】今屆奧運，滑板項目為全球觀眾帶來好幾幕扣人心弦的畫面──失手的女運動員被其他選手擁着抬起，破涕為笑；各國選手不分你我，互相握拳激勵；摔得再慘烈，大家仍然亮出燦爛笑容。滑板場內友愛洋溢，讓人不禁驚歎，這項運動似乎別具魔力。最近K11 MUSEA設立的pop-up室內滑板體驗館STREET/PARK，正好讓大家輕鬆一試踩板滋味。

場內設有適合入門者的欄杆、地台、斜坡等障礙物。在香港滑板協會的教練指導下，大家可學習在滑板上平衡及其他技巧。即使沒有滑板在身，亦可即場按個人喜好訂製滑板，安裝卡車、車輪、軸承、螺栓和抓地力膠帶等個人化配備，即興在場內一展身手。

滑板除了是講求技巧的運動，亦是個人品味、潮流文化的延伸。場內展示逾300對由波鞋收藏家張宇然借出的Nike SB Dunk滑板鞋，例如第一對以牛仔布物料製作的Dunk Low Pro SB，1986年首次將Air氣墊應用在SB Dunk系列的Air Dunk Player Sample球員測試版，官方與香港設計師劉建文合作設計的Nike Dunk SB Low 「Gardener by Michael Lau 106」等，每對鞋都訴說着獨特故事。走到滑板場邊，還可見滿牆由藝術家設計的滑板款式，當中奧運滑板街式賽金牌得主堀米雄斗使用、由April Skateboards設計的同款滑板亦於現場發售。

■STREET/PARK

日期：即日至9月19日

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA K11 Art & Cultural Centre 6樓605

查詢：bit.ly/3xvVc9j

文：宋霖鈴