跳水王子減壓良方 一鈎一線 編織忘憂時光

自由發揮：編織手作店唧唧zik²創辦人楊寶玲（Stella，右）與設計師歐瑞芳（Linda，左）的工作室有不少可愛製成品，如公仔、手袋和裝飾品等。她們說，有時自己不會跟圖解鈎織，發揮奇思妙想創作獨一無二的成品。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】英國跳水王子Tom Daley在東京奧運比賽期間「密密織」的相片在社交網絡爆紅，如果你還覺得編織是媽媽級的老套玩意，那你就太out了！不論大人小孩只要學懂基本針法，就能織出屬於自己獨一無二、最fashion的織物，針線的一穿一梭更能讓人忘卻煩惱，放鬆心情。香港地，人人有壓力，與其自己默默承受，不如加入Tom Daley的行列，一起編織紓壓吧！

走進編織手作店「唧唧zik²」創辦人楊寶玲（Stella）的工作室，一眼就看見許多用毛線編織成的色彩繽紛小玩意：毛氈、杯墊、公仔，牆上還掛着用毛線製作的哥基犬與小貓咪裝飾，予人家一般舒適的溫暖感覺。

投入忘我狀態 紓緩工作壓力

Stella念新聞系出身，曾為旅遊作家，3年前與鈎針結緣。「其實我跟Tom Daley玩編織的原因好相似，因為做新聞工作壓力實在太大，我好需要做一些令自己放鬆的事情。」作為同行，記者當然能理解傳媒人的壓力，「我最初接觸梭織，非常紓壓。但是我發現鈎針的變化更加多，我在腦海裏幻想一個公仔，就能用手頭上的毛線織出來，讓編織變得更加有趣」。編織讓她恍如進入忘我狀態，左手捻着毛線，右手持鈎針在線頭裏來回穿梭，一針、兩針，毛線慢慢織成一塊小布，再變成枱頭的小玩意，不知不覺時間飛逝，抬起頭，才驚覺窗外太陽已下山。

2020年疫情爆發，Stella的旅遊工作無奈全部擱置。「其實我喜歡鈎織，為何不從這裏重新開始呢？於是鈎織變成自己的全職事業。鈎織的過程讓我感到非常快樂。我希望大家都能享受當中紓壓放鬆的過程，而不是只着眼最後的成品。」

工作室的展示櫃有不少卡通公仔，都是Stella與其團隊用巧手鈎織的成果。看到這些色彩繽紛的可愛公仔，大家或者都「心郁郁」想馬上DIY，新手最關心的就是鈎針是否容易學懂，Stella就用兩句話概括鈎針的精髓：熟能生巧、融會貫通。「我們這1年多教了很多學生，有人上手快，有人上手慢，但從未試過有同學完全學不會。」Stella說，鈎織不難學，但與所有手工藝一樣需要時間慢慢練習。

入門宜選4mm鈎針

針織主要可分兩類：棒針與鈎針。棒針通常以織頸巾、毛衣、襪子為主，鈎針的變化則較大，需要的材料不多，最基礎只需一支鈎針、毛線與剪刀。Stella說，鈎針會根據毛線粗細分不同尺寸，建議新手買最萬用的4mm鈎針，上手後再購買其他型號。至於毛線，可根據個人喜好隨心選擇。

「我們教學生，不要只學一款公仔，而要學會背後原理。」新手看到琳琅滿目的公仔或會卻步，但其實鈎織針法萬變不離其宗，學懂鎖針、短針與長針，就能做出萬千花樣。「每個公仔的頭都是圓的，手手腳腳不過是長些短些的分別，眼耳口鼻也差不多。只要長闊度改少少，效果已可差很多。先分開做頭、身、手腳，最後連在一起就行了。」融會貫通，如織女生用的小袋子，想斜揹的話，背帶可以織長些，完全可按個人需求製作。

若覺得編織仍是小女生、媽媽級的玩意，這種想法實在太過時！Stella稱，每逢聖誕與情人節，都會有不少男士報班學整手提袋或公仔送給另一半。她續說，店舖最長紀錄是一名男生花了6小時鈎一個手提包。雖然男士的手指通常比較僵硬，會學得比較慢，但是成品一樣很漂亮，「試過一班有5個男士，他們互相鼓勵對方，說『加油啊兄弟！』真的很好笑，但同時好有愛」，Stella忍不住大笑起來。

其實在Tom Daley編織熱潮前，鈎織早已成時尚界的寵兒，一些快時尚品牌都有推出含鈎織元素的服裝。Stella推薦新手可嘗試織片（granny square），只需約半小時就能做好一塊織片，可以用來做杯墊，也可以把它們縫做一塊毛氈、袋子甚至衣服。立秋已過，自認為時髦精的你可以試試DIY，為裝扮加入一些鈎織元素！

● 唧唧zik²- 毛線編織手作

網址：zik2.life（每堂約2小時，視乎作品而定）

查詢：5923 2418（WhatsApp）

文：沈晴

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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