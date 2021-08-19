橫豎交織任配搭 梭織無界限

【明報專訊】織織復織織，不過《木蘭辭》中織布可不是大家平時的針織圍巾。除了鈎針與棒針，另有一個大眾較少接觸的梭織，同樣有放鬆身心、紓壓的功效。

善用布碎 不同線材

「梭織（weaving）與針織（knitting）最大的不同，就是針織是一線成形，但是梭織要有經紗與緯紗，好像XY軸，兩條線橫豎交織製造出來的布料。」讀時裝設計與產品開發出身的時裝店Modement創辦人冼美玉（Aries）解釋道。我們平時穿的棉、麻、絲綢、纖維布料，不少就是透過梭織製成的布疋剪裁而成。Aries說，自己平時剪裁時裝會用質量很好的布料，但剩餘的布碎經常無奈要扔掉。「我覺得這麼漂亮的布料，不能物盡其用實在太可惜。設計師就是要解決問題，所以我們突發奇想，能否把這些left over布加進時裝裏面重新利用？」

大家可能在書本或電視上看過，舊時有女工用大型織機以人手把毛線織成布，若有圖紋還要小心計算格數。與一板一眼的織布技術不同，工作坊採用日本藝術家城美紗鷗（Misao Jo）提出的SAORI weaving紗織技巧，秉持人人皆可編織、自由奔放理念，你想怎麼做就怎麼做：Aries讓學生使用碎布，甚至隨意撕碎布料來完成作品，享受布帛撕開「嚓」一聲的快感，你可以織半行黑色的紗線，下半行用白色的棉線，使用不同粗細、材質的線材，例如紗、棉、麻等，營造不同質感，結尾再加朵花，激發自己創意，突破界限。工作坊短短2小時，Aries稱，來上堂的「織女」、「織男」玩得不亦樂乎，成功製造屬於自己獨一無二的織布，加上流蘇就能成為很好的客廳飾物，也能縫在恤衫上做獨特搭配。

梭織材料很簡單，只需毛線、織板、織針與梳子。織針在毛線間穿梭，看着毛線慢慢織成一塊布，成功感油然而生，煩惱似乎也慢慢消散在織針一來一回中。當然，工作坊教的是最初階的梭織，省略了不少技巧。「重點在於享受過程嘛！如果太大壓力，就與我們的工作坊初衷背道而馳了」，Aries笑說。若嘗試過棒針、鈎針，不妨來試試同樣能療癒身心、放鬆心情的SAORI梭織，或會有不同感受。

● Modement－時裝織作坊

費用：$580/位，每堂約2小時（2人同行9折優惠）

地址：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方S303

查詢：9082 7371