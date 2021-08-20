慢煮三文魚 增肌有啖好食

優質蛋白質——三文魚含有豐富的優質蛋白質、維他命D及奧米加三脂肪酸，適合增肌減重人士食用。（AbbieImages@iStockphoto）

【明報專訊】增肌食物不是只有水煮蛋和水煮雞肉，稍微花點心思，一樣做到高蛋白，同時美味不寡淡的菜式。註冊營養師陳穎心分享一道增肌食譜，做法相當簡單。她分享，三文魚含豐富的優質蛋白質，也含有人體製造肌肉需要的胺基酸，更是少數含維他命D的天然食物之一，有助增強肌肉。另外，三文魚中的奧米加三脂肪酸或有助減低運動所致的肌肉發炎，有機會促進運動後肌肉復元。

慢煮魚焗番薯減油

番薯則有豐富的複合碳水化合物、膳食纖維，能增加飽腹感，從而控制食量。慢煮可以保持三文魚肉質鮮嫩而不用額外添加油分，至於焗番薯條則比炸大大減低用油量，而同樣做到香脆口感。

■西檸香草慢煮三文魚配甜薯條

材料（2人分量）：

主食部分

三文魚……240克

檸檬（切片）……半個

檸檬汁……1湯匙

刁草……半湯匙

蔬菜清湯……125毫升

粗粒海鹽……1/4茶匙

碎黑椒……適量

配菜部分

番薯（切條）……1個

鹽……1/4茶匙

碎黑椒……適量

香草……適量

做法：

1. 用牛油紙鋪好慢煮鍋，將一半檸檬片鋪於牛油紙上，再鋪上三文魚

2. 用粗粒海鹽及碎黑椒輕輕醃三文魚，再加入檸檬汁、蔬菜清湯、刁草，再鋪上檸檬片，然後慢煮2小時

3. 預熱焗爐至220℃

4. 用牛油紙鋪好焗盤，用噴霧式植物油噴兩下，放入番薯條，加入鹽、碎黑椒及香草並輕輕拌勻

5. 番薯條用噴霧式植物油噴兩下，放入焗爐焗約20分鐘，放涼5分鐘即可上碟

■西檸香草慢煮三文魚配甜薯條

營養成分（以1人分量計算）

熱量：約320千卡

蛋白質：約27克

脂肪：約12克